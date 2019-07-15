非洲盃》延長賽要命烏龍球 突尼西亞嘔敗塞內加爾無緣冠軍戰

門將解圍球解到隊友身上，球反彈進自家球門內。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕非洲盃4強淘汰賽，非洲世界排名最高的塞內加爾面對第二高的「迦太基雄鷹」突尼西亞，兩隊正規賽各自撲出對手1次12碼罰球的機會，進入延長賽後突尼西亞門將和後衛一次解圍失誤將球弄進自家球門，終場突尼西亞以0：1敗下陣來無緣晉級冠軍戰，塞內加爾則是要挑戰隊史首座非洲盃冠軍，冠軍戰對手將是另一支來自北非的強權阿爾及利亞。

比賽第73分鐘，突尼西亞的薩西（Ferjani Sassi）勁射造成塞內加爾的後衛庫里巴里（Kalidou Koulibaly）禁區內手球，由他自己操刀主罰，但是球踢得質量不只糟，角度也不夠邊邊角角，所以被塞內加爾門將直接擋下，突尼西亞錯失首開紀錄的機會。

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薩西的12碼點球被撲出。（法新社）

比賽第78分鐘，薩爾（Ismaïla Sarr）在禁區內被犯規，這回輪到塞內加爾拿到12碼點球的機會，由賽維特（Henri Saivet）操刀主罰，這次對決又是由門將獲勝，球被撲出底線，短短5分鐘兩隊各撲掉一次對手12碼罰球，比賽依舊維持0：0的比分結束正規90分鐘。

哈辛撲出塞內加爾的12碼罰球。（法新社）

進入延長賽比賽第100分鐘，塞內加爾開出一次右側禁區外自由球，突尼西亞門將哈辛（Mouez Hassen）一次判斷失誤，欲飛撲解圍但不小心將球解到自家後衛布朗恩（Dylan Bronn）身上，球反彈進自家門內，另類幫助塞內加爾突破僵局，最終靠著這顆烏龍球，塞內加爾幸運地拿下比賽勝利，也收下自2002年後首次晉級冠軍戰的門票。

塞內加爾本場握有50.5%的控球時間，突尼西亞則是49.5%，塞內加爾全場射門12次僅1次射正，突尼西亞則有14次射門和2次射正，兩隊傳球次數及成功率差不了太多，塞內加爾378次傳球和78.3%的傳球成功率，突尼西亞則是377次傳球和77.5%的傳球成功率。

塞內加爾球員贏球後相當興奮。（美聯社）

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