MLB》霸氣！ 簡森從牛棚打電話 要總教練讓他上場（影音）

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天在延長賽擊敗紅襪，終結者簡森（Kenley Jansen）在9局下平手時，從牛棚打電話給總教練，自動請纓上陣，後援1.2局無失分。

簡森賽後向記者透露，當時是他拿起牛棚的電話，打給休息室、直接找總教練羅伯斯（Dave Roberts），「我跟Roberts說，我已經熱開了，已經準備好對付（紅襪打者）德弗斯（Rafael Devers）了。」

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當時是9局下1出局，雙方戰成2：2平手，道奇總教練喊停換投，如願登板的簡森說到做到，先讓德弗斯擊成平飛球出局，接著3球三振今天開轟的柏格茲（Xander Bogaerts）。

10局上道奇未得分，10局下簡森登板續投，紅襪從第4棒馬丁尼茲（J.D. Martinez）打起，簡森用16球面對四人次，對上紅襪中心棒次未被敲安，也沒有掉分，送出1保送和2次三振，完成投球任務，2名投手合力守成，在芬威球場擊敗衛冕軍，也拿下本次系列賽勝利。

「一整年來，都是這些傢伙挺我，我只想幫助我們球隊、贏得這場球賽，打敗衛冕軍，你也看得出來他們很想打敗我們，我們也試著做到一樣的事。」簡森說，「已經要打延長賽，他們要輪到最棒的打者，壘上有跑者在，我尊重我所有的隊友們，但是我想要由我、來對付他們最棒的打者。」

簡森從牛棚打電話，要求總教練讓他上場。（資料照，美聯社）

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