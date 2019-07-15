NBA》聯盟霸業未成 字母哥：別再叫我MVP！

字母哥獲頒年度MVP。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕公鹿「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）今年勇奪年度MVP，但他自認還有極大進步空間，期許自己成為足以稱霸聯盟多年的頂級球員，要球迷暫時別再叫他MVP。

字母哥今天在主場出席活動，在2萬多位球迷面前，接下MVP獎盃，他請球迷幫他三個忙，首先是號召球迷下季每場比賽都進場支持，接著是一起自拍大合照，最後一個比較特別，他請球迷們別再叫他MVP。

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「過了今天之後，拜託請不要再稱呼我為MVP了，除非我明年又贏了一次。」字母哥說，台下球迷隨即報出歡呼，最後字母哥集氣高呼，邀號召球迷與他一起拚冠軍。字母哥本週受訪時曾說，他自認現在只發揮了自己百分之六十的能力，這讓他更想要有所改善，好比說在比賽中增加跳投。

字母哥還透露，當他的女朋友跟他說，「你知道嗎，你真的好棒，你是最棒的球員」時，他被惹毛了，因為他覺得他不是，「我是那種不管做什麼事，都要百分之百盡力的人，如果要發懶，我也是百分之百地發懶。我完全不想有任何一絲鬆懈，因為我還沒幹完大事，我想成為聯盟最棒的球員好多年。」

字母哥想長久稱霸聯盟。（資料照，法新社）

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