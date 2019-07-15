MLB》柳賢振7局失2分好投、隊友砸鍋 道奇延長賽氣走紅襪

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕道奇和紅襪三連戰最終戰，韓籍投手柳賢振今天繳出7局失2分的優質好投，可惜隊友砸鍋，雙方打進延長賽。道奇在12局上攻3分，終場以7：4獲勝，三連戰取得2勝1敗的成績。

道奇首局先靠波洛克（A.J. Pollock）三分砲先馳得點，但下半局柳賢振開局不穩，紅襪隊2出局攻占滿壘，班尼泰迪（Andrew Benintendi）敲帶有2分打點安打，追到1分差。

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但之後柳賢振穩定，從第2局到第4局都讓對手三上三下，一度連續解決11個人次，第6局再度演出三上三下。7局下2出局，紅襪明星貝茲（Mookie Betts）敲二壘安，柳賢振及時讓德弗斯 （Rafael Devers）敲滾地球出局，完成投球工作。

道奇打線在5局上波洛克的適時安打，再得1分。柳賢振投完7局後退場，前7局打完道奇以4：2領先，但接替的後援投手拜耶茲（Pedro Baez）放火，連被柏格茲（Xander Bogaerts）、馬丁尼茲（J.D. Martinez）敲陽春彈追平比數。雙方4：4打進延長賽。

延長賽第12局，道奇靠保送、守備失誤、安打攻占滿壘，馬恩西（Max Muncy）選到保送，維杜戈（Alex Verdugo）揮出帶有1分打點安打，並趁傳攻占二、三壘，馬丁（Russell Martin）敲帶有1分打點的滾地球。道奇最後以3分之差氣走紅襪。

柳賢振今投7局用94顆球，有62顆好球，被敲8安失掉2分，送出6次三振，投出1次保送，無關勝敗，賽後防禦率為1.78。拜耶茲投1局挨2轟失2分，本季第3次砸鍋；弗洛羅（Dylan Floro）後援1.1局無失分獲本季第4勝，凱利（Joe Kelly）投0.2局飆2K無失分，獲今年首場救援成功。

紅襪先發普萊斯（David Price）投5局失4分1分自責無關勝敗，維拉斯奎茲（Hector Velazquez）投1局失3分1分自責，吞本季第4敗。

道奇投手韓籍投手柳賢振今投7局失2分，無關勝敗。（美聯社）

道奇投手韓籍投手柳賢振今投7局失2分，無關勝敗。（今日美國）

道奇馬恩西選到超前分保送。（法新社）

道奇贏球，戰績仍為全聯盟最佳。（法新社）

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