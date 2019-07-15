溫網》謝淑薇名利雙收 單、雙打排名皆台灣第一

台灣好手謝淑薇和捷克搭檔史崔可娃（左）在溫網女雙摘冠。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕台灣好手謝淑薇和捷克搭檔史崔可娃（Barbora Strycova）的「台捷配」，今天在溫網女雙決賽以直落二獲勝奪冠，謝淑薇相隔6年再度於溫網摘冠。而她的女雙世界排名來到第5名，女單排在第31名，皆為台灣女子選手最佳。

「台捷配」自從2月搭檔後，接連在杜拜硬地賽、馬德里紅土賽和伯明罕草地賽封后。本屆溫網，謝淑薇組合一盤未失，連過6關拿下冠軍，捷克搭檔史崔可娃成為新科女雙球后，而謝淑薇的女雙排名從第16名升至第5。

請繼續往下閱讀...

今年溫網總獎金提高到3800萬英鎊（約14.82億台幣），謝淑薇在女雙摘冠後，可獲得54萬英鎊的冠軍獎金，每人可分得27萬英鎊（約1050萬台幣），讓她在這屆溫網大豐收，包含女單、混雙、以及女雙，共抱回38.2萬英鎊（約1486萬台幣）的獎金。

謝淑薇的女單排名為31名，女雙排名為世界第5，皆是目前台灣女子選手最佳；台灣女將詹詠然的女雙排名則是跌至第14名，詹皓晴女雙排名則是升3名來到第16名。

此外，《美聯社》報導，因前一場男雙賽事過長，女雙被迫延賽，當時史崔可娃說，她們等了很久，而且正在熱身，這讓她們感到艱難。

女雙賽事延至今日後，前一場的賽事是男單決賽，球王喬科維奇（Novak Djokovic）和瑞士天王費德爾（Roger Federer）上演史詩級戰役，打了近5小時，雙方還打到第五盤12：12，進入搶七，這是溫網改制後第一年就有比賽打到第五盤搶七決勝局。

謝淑薇說，「很高興溫網改了規則，否則我會一直吃，會變胖。」

台灣好手謝淑薇和捷克搭檔史崔可娃（左）在溫網女雙摘冠，賽後兩人開心擁抱慶祝。（路透）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法