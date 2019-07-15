高球》IMG青少年高球錦標賽 盧昕妤、安禾佑團體賽逆轉封后

台灣女將在這次IMG青少年高球錦標賽繳出亮眼成績。（高協提供）

〔體育中心／綜合報導〕2019 IMG學院青少年世界高球錦標賽上週落幕，北市和平高中盧昕妤臨去秋波，抓下9鳥1柏忌的64桿，總桿285桿，一舉衝上女子組15~18歲亞軍，還帶領台灣重登女子團體后座，以最戲劇性的手法為賽事劃下完美的句點。

暑假後才升上和平高中高三的盧昕妤打完前3輪221桿，並列第29，落後暫居第一的泰國選手Sarunchana 12桿，第4輪18洞有半數抓鳥，僅在第九洞吞下柏忌，打出生涯次低的64桿，4輪累計285桿，與其他3名選手並列第2，名次爬升27席，與奪冠的Sarunchana僅差3桿，令人驚呼不可思議。

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盧昕妤表示，在選桿上她略作調整，上果嶺率變高，抓鳥的機率也跟著提高。盧昕妤在105年全國中等學校業餘高爾夫隊際錦標賽國中組比賽，代表麗山國中在台中球場打過生涯最低的63桿，並獲得國女組冠軍。

盧昕妤為裙擺搖搖基金會培訓業餘選手，多次締造單日最低桿演出，令人印象深刻。今年4月第一屆潘政琮高球錦標賽曾靠最後一輪逆轉封后；1月的台灣業餘女子高球公開賽也締造單日最低66桿，技驚職業選手；去年建大輪胎盃女子職業高球賽成績優於與賽所有職業選手，心理素質特強。

由於代表我國打團體賽的盧昕妤和安禾佑均打進最後一輪決賽，她們第4輪的成績也列入團體賽，靠著盧昕妤的64桿及安禾佑的73桿，我國在女子15~18歲組團體賽四輪以573桿逆轉稱后，日隊以575桿次之，泰國因其中一位選手遭淘汰，第4輪無法出賽，僅累計3輪435桿，獲季軍。前兩輪在個人組領先的安禾佑最終以288桿名列第7，許淮茜292桿並列第18。男子15~18歲團體組我國陳霆宇、陳瑋利均未能晉級決賽，僅計3輪成績456桿，排名第12。

男子15~18歲個人組，我國以陳佑宇290桿並列第35名最佳，蔡雨達291桿並列第38次之。陳佑宇在上周的FCG國際賽也曾獲得15~18歲組亞軍，為我國近況最佳的男子選手。

台灣小將們在這次IMG青少年高球錦標賽繳出亮眼成績。（高協提供）

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