職業籃球確定破局 秘書長唐旭鴻：繼續推動職業化

中華職籃大聯盟「CBL」籌備處28日舉行「媒體日」，秘書長唐旭鴻（見圖）率團隊向外界說明聯盟籌組進度。（資料照，記者廖振輝攝）
〔記者廖聿偉／台北報導〕職業籃球大聯盟（CBL）今天宣布破局，超過一個月的溝通、協商後，仍舊只有台啤、金酒與台銀願意參加。另外，富邦勇士、璞園和裕隆都表態不參與職籃，關鍵第四隊無法出現，台灣職業籃球確定本季無法實現。
唐旭鴻表示，CBL籌備超過半年，推動鼓勵企業投資職業運動政策修改已有成效，但仍未受到部分球團的支持。但台灣籃球職業化的努力不會中止，也不會放棄。
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以下是CBL秘書長唐旭鴻的新聞稿：
致力台灣籃球職業化，持續努力
原定7月15日各球團確定是否加入CBL中華職籃聯盟新賽季，璞園、富邦、裕隆表態不加入。
台灣籃球停滯20年，過去10年甚至不斷倒退。
球迷喪失熱情，現場冷清，收視下滑；
球星往外尋找天空，年輕球員不見未來；
市場商機節節下挫，籃球產業持續萎縮。
聯盟品牌形象失去價值，賽事招商不易，球團信心流失，職籃再造自是不易。
CBL中華職籃籌備超過半年，推動鼓勵企業投資職業運動政策修改有成，對職籃各方基礎也有詳盡擘劃和具體建設。球團經營職業運動可享費用加乘，有感節稅支出將具體縮減，是最短期直接效益；隨著舞台做好做大，中長期效益可以想見。
用心服務，市場做好做大，CBL中華職籃絕對有信心。
台灣籃球職業化的努力不會中止，CBL中華職籃不會放棄。
這是我們永遠的信念。
CBL中華職籃秘書長
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