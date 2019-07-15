晴時多雲

日職Live》陽岱鋼首打席就敲安！巨人 1：0 養樂多

2019/07/15 17:52

第三局

3上，首棒打者龜井善形敲出中外野安打上壘，隨後盜壘失敗出局，坂本勇人選到保送上壘，丸佳浩敲出一壘強勁滾地，村上宗隆傳二壘封殺，岡本和真右外野飛球出局，三出局。

第二局

2上，岡本和真右外野安打，陽岱鋼敲出游擊方向穿越安打上壘，一、二壘有跑者，若林晃弘犧牲觸擊失敗，中村悠平傳三壘讓岡本和真出局，一出局，還是一、二壘有跑者。維拉紐瓦選到保送形成滿壘。炭谷銀仁朗敲出右外野高飛犧牲打，陽岱鋼回來得到巨人首分，二出局，巨人 1：0 養樂多。櫻井俊貴遭三振，三出局。

陽岱鋼首打席敲安，隨後跑回球隊第一分。（圖片取自巨人推特）

第一局

1下，首棒山田哲人敲安上壘，山田哲人隨後盜上二壘，青木宣親中外野飛球出局，巴倫汀一壘界外飛球出局，村上宗隆選到保送，中山翔太遭到三振，三出局。

1上，石川雅規三振掉丸佳浩，首局投出三上三下。

賽前報導

讀賣巨人隊今在長野與養樂多燕子隊進行明星賽後的首個系列賽，巨人今天派出櫻井俊貴先發，對上養樂多先發左投石川雅規，陽岱鋼這場比賽先發，擔任第5棒右外野手，繼7月5日以來再次獲得先發機會。本季陽岱鋼打擊率2成96，共敲出4轟，打回15分打點。

兩隊先發打序

讀賣巨人

1 （左） 亀井善行
2 （遊） 坂本勇人
3 （中） 丸佳浩
4 （一） 岡本和真
5 （右） 陽岱鋼
6 （二） 若林晃弘
7 （三） 維拉紐瓦
8 （捕） 炭谷銀仁朗
9 （投） 櫻井俊貴

養樂多燕子

1 （） 山田哲人
2 （） 青木宣親
3 （） 巴倫汀
4 （） 村上宗隆
5 （） 中山翔太
6 （） 西浦直亨
7 （） 中村悠平
8 （） 廣岡大志
9 （） 石川雅規

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