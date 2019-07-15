世大運》豬隊友違規遞補給 中國隊半馬兩面獎牌遭沒收

中國隊多布傑奪下男子半馬銅牌，最後卻因為多次違規接受補給，遭取消比賽資格。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕經過兩週的激戰，2019年拿坡里世大運昨晚落幕，而在前天的半程馬拉松比賽中，中國隊奪下男子銅牌，還分別獲得男子、女子團體銀牌，沒有想到賽後卻爆出因違規接受場外補給，兩位男子組選手的成績都直接被取消，個人銅牌與男團銀牌也遭沒收。

世大運半馬比賽前天登場，日本隊選手展現了宰制力，包攬男女冠軍，中國隊多布傑奪下男子銅牌，彭建華、李芷萱分獲得第5，男女子組也各自獲得團體銀牌，不料跑出1小時05分44秒成績的多布傑，還有1小時05分50秒的彭建華賽後成績竟都被取消。

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中媒《新京報》昨報導，兩人的成績被取消是因為他們多次違規接受補給，而知名田徑教練黃河在微博透露，多布傑有2次在非大會指定區域補水，還有1次竟接受比賽場外提供的裝備，收到3次黃牌警告；彭建華也有2次在非大會指定區域補水遭黃牌警告。



有中國田徑教練在微博上透露兩名選手成績遭取消的原因。（圖片取自微博）

依據大會規定，在半程馬拉松比賽中，選手如果在非大會補水站進行補給或飲水，第一次裁判將出示黃牌警告，若再發生第二次裁判將出示紅牌，直接取消選手比賽資格。

大會在仔細檢視比賽過程後，證實多布傑和彭建華在比賽時，曾從場邊一位中國隊隨行人員分別接過水和帽子，所以賽後兩名中國選手的比賽資格都被取消，一銀一銅兩枚獎牌最後也被大會沒收。

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