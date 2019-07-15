MLB》運動家隊尋求補強 換取兩度無安打比賽先發

貝利。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕本季缺乏先發投手的運動家隊，今天做出交易補強，他們送出陣中運動能力相當優異的小將Kevin Merrell，向皇家隊換取先發投手貝利（Homer Bailey）。

現年33歲的貝利本季先發出賽18場比賽，拿下7勝6敗，防禦率4.80的成績，這是他自2014年來表現最好的一個賽季，同時他的每九局三振率8.10，也比前兩年的6.63與6.35還要好。貝利曾在2012以及2013年效力於紅人隊時投出無安打比賽。

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皇家隊向運動家隊拿到23歲，目前待在2A的Kevin Merrell，本季他繳出.246/.292/.339的打擊三圍，他在球探報告上評分最高的項目是他的速度，《Fangraphs》給了他最高的80/80分數，本季Merrell跑出了13次盜壘。

皇家隊的總管摩爾（Dayton Moore）表示，Merrell是他們相當喜歡的球員類型，季前皇家隊就大肆補強速度型打者，被球迷戲稱為「皇家田徑隊」。

運動家隊的總管佛斯特（David Forst）透露，他們的先發輪值在小將蒙塔斯（Frankie Montas）因為使用禁藥遭到禁賽後受到傷害，因此便在幾天前就向皇家隊表達對貝利的興趣，如今也完成了這項交易。

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