NBA》B.西蒙斯放棄為國家隊出征 決心全力開發外線投籃

B.西蒙斯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕七六人球星B.西蒙斯（Ben Simmons）今年選擇放棄代表澳洲參加世界盃籃球賽，他的經紀人保羅（Rich Paul）向《ESPN》透露，B.西蒙斯希望專注在七六人新賽季的比賽上，希望能利用夏天好好練球，調整更好的狀態和手感。

B.西蒙斯的退出也讓澳洲今年希望組出年度最強澳洲隊的願望破滅，原本澳洲隊有著非常多擁有NBA經驗的球員，若能加上B.西蒙斯，就會讓他們有機會衝擊獎牌。

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先前B.西蒙斯在球季中曾表達希望代表澳洲出戰的意願，但他在與休賽季與七六人進行續約談判，球團在為他開出大約後，西蒙斯也改變了自己的想法。

今年夏天七六人開出了一紙5年1.7億美元的合約續留西蒙斯，這也讓他成為澳洲史上拿下最大合約的運動員。

西蒙斯過去幾週都在洛杉磯的訓練場地不停的進行訓練，其中遠距離投籃的訓練更是他的特訓重點之一，他缺乏外線投籃能力的這一點一直都被球評和球迷詬病，認為缺乏投射能力的他是七六人在進攻端上非常大的漏洞之一。

經紀人保羅最後提到，B.西蒙斯決定要專心訓練，然後在新的球季展現出自己更好的一面，所以他今年決定放棄披上國家隊戰袍。

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