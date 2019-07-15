格鬥》高規格綜合格鬥訓練 泰國普吉島成亞洲新聖地

左起STARFiSH總監于長君與史威克（Mike Swick）（STARFiSH提供）

〔體育中心／綜合報導〕綜合格鬥在台灣也日漸盛行，位於泰國普吉島的頂級奢華訓練勝地AKA Thailand，在暑期就舉辦許多運動課程，提供給民眾到泰國旅遊的新選擇。

據調查顯示MMA在美國兒童中大受歡迎，約有三百萬名13歲以下的兒童正在美國各地參加MMA課程，而2011年奧斯卡提名電影“勇士”目前正在被年齡層小至五歲的孩童研究學習。

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《體育商業雜誌》於2013年的年度調查，追踪了美國格鬥迷對拳擊，MMA和WWE的喜愛程度，MMA（74.6％的男性接受調查）是男子三項運動中最受歡迎的，而拳擊比賽是第二名（72.4％）然後才是WWE（62.8％），足以表示這項運動已經透過終極格鬥錦標賽成為主流運動。

專業體能訓練。（STARFiSH提供）

AKA是「American Kickboxing Academy」的縮寫，在AKA Thailand裡集結了各個領域的優秀教練，訓練課程中最精彩的綜合格鬥技就是由堅強的團隊進行訓練，以培養出世界冠軍及運動明星聞名。

另外也有專業訓練員領民眾體驗傳統的泰拳，以及在專業的護墊訓練空間學習巴西柔術。若是想增進心肺、體能或是體態雕塑，還可以參加熱門的Airdyne極限有氧飛輪課程，可以在短時間內獲得最好的運動成效；或是讓職業教練在一定的規範下制定一套專屬的私人的訓練課程，找到合適的運動目標。

而AKA Thailand不只有訓練課程，也有提供許多的服務，如優質的住宿空間，讓您有舒適的休息空間；每天營業的Contender Café，提供運動前後所需的熱量補充；周邊專賣店販售全套的格鬥訓練裝備與其他品牌的配件；以及器材優良的籃球場、重量訓練室、專業的課程訓練空間等，而其中最受矚目的就是他們風景壯麗的泰拳訓練區，在激烈的訓練中依然能享受到優美叢林景色，讓身心靈達到最佳狀態。

于長君與教練Dillon訓練。（STARFiSH提供）

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