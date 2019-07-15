NBA》驚！參加婚禮遇劫 前勇士冠軍中鋒車禍昏迷不醒

前金州勇士冠軍中鋒庫茲米克遇車禍，頭胸部嚴重受傷，目前仍昏迷不醒。（資料照，取自庫茲米克臉書）

〔體育中心／綜合報導〕前金州勇士冠軍中鋒庫茲米克（Ognjen Kuzmic），在家鄉塞爾維亞遭遇車禍，頭、胸部都嚴重受傷，送醫急救後雖然傷勢趨於穩定，但目前仍是昏迷不醒。

當地時間週日早上，庫茲米克和朋友參加完一場婚禮後，準備開車返回巴尼亞盧卡，不過一輛保時捷跑車卻從對向車道高速直接撞上他們的所駕駛的BMW，同車的友人身受重傷，而庫茲米克的頭部、胸部更是嚴重受傷，當場就昏迷不醒，隨後也被直昇機送到貝爾格萊德醫院進行急救。

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而外媒《Eurohoops》指出，經過將近1天急救後，庫茲米克的狀況逐漸穩定下來，頭部受傷病沒有出現任何併發症，肺部功能也漸漸恢復，不過由於傷勢過重，目前他仍持續昏迷中。

29歲的庫茲米克在2012年NBA選秀會上，第二輪第22順位被勇士挑中，2013到2015年曾短暫效力過勇士2個球季，他2年來僅出戰了37場比賽，平均上場時間僅4.4分鐘，繳出0.9分1籃板成績，成為自由球員後，他選擇重返歐洲籃壇，不過勇士在2015年總冠軍賽擊敗騎士隊封王，庫茲米克也幸運拿下一枚總冠軍戒指。

庫茲米克曾隨勇士拿下2015年的總冠軍。（資料照，取自庫茲米克臉書）

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