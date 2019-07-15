NBA》林書豪訪台行程出爐！預計下週三抵台

林書豪。（資料照，美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕今年隨著暴龍隊拿下NBA總冠軍的台裔球星林書豪，近期即將展開亞洲行程，預計在下週三下午3點抵達桃園機場，並展開一連串活動和球迷們相見歡。

林書豪本季從老鷹轉戰暴龍，隨著球隊一路闖進總冠軍戰，並擊敗衛冕軍勇士，奪下總冠軍；林書豪個人則是繳出場均9.6分、2.4籃板、3.1助攻。

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林書豪24日抵台後，預計會待到28日，其中行程包含林書豪籃球訓練營、公益分享會、夏日市集以及電競簽約記者會等公開活動。

日期 活動行程 時間 地點 7/24 林書豪返台 15:00 桃園國際機場 第二航廈 7/24 國泰夢想豪小子 林書豪返台記者會 17:30 台北101獨一文創 7/26 華航60 全新GO 林書豪公益分享會 11:00 華航諾富特飯店 7/26-27 國泰夢想豪小子 林書豪籃球訓練營 14:00 台北和平籃球館 7/26 國泰夢想豪小子 林書豪 X 葉丙成座談會 19:30 中油大樓 國光會議廳 7/27 等待的藝術— 2019 林書豪分享會 19:00 新店行道會美河堂 7/28 CX Training 球學訓練 11:00 台大醫學院 體育館 7/28 威剛 XPG 新品上市 暨 J.Storm 戰隊簽約記者會 13:30 Carry Studio 7/28 2019 JLIN DAY 國泰夏日市集 14:00 松仁路國泰 金融中心前廣場

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