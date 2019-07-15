NBA》林書豪訪台行程出爐！預計下週三抵台

林書豪。（資料照，美聯社）
〔記者粘藐云／綜合報導〕今年隨著暴龍隊拿下NBA總冠軍的台裔球星林書豪，近期即將展開亞洲行程，預計在下週三下午3點抵達桃園機場，並展開一連串活動和球迷們相見歡。
林書豪本季從老鷹轉戰暴龍，隨著球隊一路闖進總冠軍戰，並擊敗衛冕軍勇士，奪下總冠軍；林書豪個人則是繳出場均9.6分、2.4籃板、3.1助攻。
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林書豪24日抵台後，預計會待到28日，其中行程包含林書豪籃球訓練營、公益分享會、夏日市集以及電競簽約記者會等公開活動。
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日期
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活動行程
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時間
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地點
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7/24
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林書豪返台
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15:00
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桃園國際機場
第二航廈
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7/24
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國泰夢想豪小子
林書豪返台記者會
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17:30
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台北101獨一文創
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7/26
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華航60 全新GO
林書豪公益分享會
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11:00
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華航諾富特飯店
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7/26-27
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國泰夢想豪小子
林書豪籃球訓練營
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14:00
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台北和平籃球館
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7/26
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國泰夢想豪小子
林書豪 X 葉丙成座談會
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19:30
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中油大樓
國光會議廳
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7/27
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等待的藝術—
2019 林書豪分享會
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19:00
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新店行道會美河堂
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7/28
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CX Training 球學訓練
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11:00
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台大醫學院
體育館
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7/28
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威剛 XPG 新品上市
暨 J.Storm 戰隊簽約記者會
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13:30
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Carry Studio
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7/28
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2019 JLIN DAY
國泰夏日市集
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14:00
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松仁路國泰
金融中心前廣場