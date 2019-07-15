晴時多雲

NBA》林書豪訪台行程出爐！預計下週三抵台

2019/07/15 18:03

林書豪。（資料照，美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕今年隨著暴龍隊拿下NBA總冠軍的台裔球星林書豪，近期即將展開亞洲行程，預計在下週三下午3點抵達桃園機場，並展開一連串活動和球迷們相見歡。

林書豪本季從老鷹轉戰暴龍，隨著球隊一路闖進總冠軍戰，並擊敗衛冕軍勇士，奪下總冠軍；林書豪個人則是繳出場均9.6分、2.4籃板、3.1助攻。

林書豪24日抵台後，預計會待到28日，其中行程包含林書豪籃球訓練營、公益分享會、夏日市集以及電競簽約記者會等公開活動。

日期

活動行程

時間

地點

7/24

林書豪返台

15:00

桃園國際機場

第二航廈

7/24

國泰夢想豪小子

林書豪返台記者會

17:30

台北101獨一文創

7/26

華航60 全新GO

林書豪公益分享會

11:00

華航諾富特飯店

7/26-27

國泰夢想豪小子

林書豪籃球訓練營

14:00

台北和平籃球館

7/26

國泰夢想豪小子

林書豪 X 葉丙成座談會

19:30

中油大樓

國光會議廳

7/27

等待的藝術

2019 林書豪分享會

19:00

新店行道會美河堂

7/28

CX Training 球學訓練

11:00

台大醫學院

體育館

7/28

威剛 XPG 新品上市

 J.Storm 戰隊簽約記者會

13:30

Carry Studio

7/28

2019 JLIN DAY

國泰夏日市集

14:00

松仁路國泰

金融中心前廣場

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