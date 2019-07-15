NBA》如何登上湖人奪冠列車？ 湖人總管：先問問這兩人

詹姆斯（左）、A.戴維斯（右）。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕今年湖人GM佩林卡（Rob Pelinka）在自由市場大有斬獲，雖然錯過了雷納德（Kawhi Leonard），但佩林卡仍找到了許多不錯的球員加入湖人，而佩林卡在接受《ESPN》訪問時表示，他在進行補強前都會先詢問A.戴維斯（Anthony Davis）和詹姆斯（LeBron James）的意見。

今年湖人一口氣從自由市場補進了多位球員，包括「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）、射手D.格林（Danny Green）、杜德利（Jared Dudley）、庫克（Quinn Cook）和A.布萊德利（Avery Bradley），展現了強烈的爭冠決心。

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佩林卡在受訪時提到:「當你擁有超級巨星在隊上時，你必須把他們當成討論的對象，畢竟他們擁有非常高的籃球IQ和解讀比賽的能力，他們的意見絕對是非常重要的，目前我知道他們都對我們目前的成員都感到滿意，A.戴維斯和詹姆斯的意見真的非常有價值。」

雖然佩林卡在自由市場上繳出了不錯的成績單，但湖人最終能否順利進入季後賽甚至拿下冠軍還是要看新賽季球員的發揮，總教練沃格爾（Frank Vogel）如何找出適合球員的戰術，並找出適合的先發陣容會是球隊的致勝關鍵。

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