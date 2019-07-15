籃球》佛光盃大學籃球賽明開打 16隊勁旅決戰高雄巨蛋

佛光盃大學籃球邀請賽，明天起將於高雄巨蛋體育館熱鬧登場。（主辦單位提供）

〔體育中心／綜合報導〕 「2019佛光盃大學籃球邀請賽」7月16日將於高雄巨蛋體育館登場，佛光盃今年邁入第9屆，由教育部指導，高雄市政府、佛光大學主辦，九年來，先後邀約國際知名球隊來台進行高競技賽事，每年暑期吸引上萬觀眾到高雄巨蛋觀賽，除了發展體育、交流文化外，更形成全民參與運動教育的盛事，熱誠邀請籃球運動愛好者踴躍到場為球員加油。

今天的記者會先由大慈育幼院表演舞獅為賽事揭開序幕，在大會主題曲「跳躍讓我成為驕傲」播放下，來自美國、加拿大、澳洲、日本、菲律賓、大陸、台灣、紐西蘭等16支大學籃球隊代表球員、教練及貴賓手持彩球，當色彩繽紛氣球升空時，也正式宣佈「2019佛光盃國際大學籃球邀請賽」打開，球員將以不同球風在場上較勁，打出青春熱血，讓夢想起飛。會中世大運代表隊也是UBA冠軍隊佛光大學陳孟欣、羅培甄、劉昕妤、楊芷瑜4位球員，一下飛機就趕來參加記者會。佛光盃精彩賽事將於16日至21日登場，首場由國立體育大學對戰菲律賓大學。

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高雄市政府運動發展局局長程紹同致詞表示，「首先代表韓市長及高雄市民歡迎所有的參賽隊伍，高雄市第七度盛情迎接大規模的佛光盃賽事，運動賽事是真、善、美的精神的體現，更實現「運動港都、幸福高雄」，並歡迎民眾到高雄巨蛋觀賞球賽。

「每年天氣一熱，就知道佛光盃要來了，夏天到高雄巨蛋看球賽就是一件享受的事！」主辦單位佛光大學校長楊朝祥表示，天氣雖熱，但球賽氣氛依舊熱情無比，背後要感謝所有贊助單位、參與球隊及球員，一起共同成就精彩賽事。三好體育協會會長賴維正會前接受採訪表示，近年，佛光盃愈來愈盛大，各校球隊參與意願也愈來愈強，感謝媒體朋友共同傳播賽事，佛光盃起因於多年前星雲大師一句「我們來提供一個平台!」，多年後成績斐然，也實質成就對台灣籃球教育有所助益的國際平台。

「日月光邁入第五年贊助佛光盃，擁有25000位員工，其中有不少的菲律賓員工，他們熱愛籃球，而球員的精彩賽事更帶給他們極大的樂趣，日月光雖然是科技廠，但對運動相關賽事一向不餘遺力。」日月光資深處長李叔霞隨後代表接受三好體育協會會長賴維正頒發的贊助廠商感謝函，與會貴賓尚有三好體協顧問劉俊卿、佛光山菲律賓總住持永光法師、菲律賓萬年寺住持妙淨法師、佛光山資深信徒陳珍珍、資深老國手曾德成、Molten佐儀股份有限公司經理謝冠誠蒞臨盛會。

人間衛視、智林體育台、FOX體育台將為佛光盃賽事提供轉播服務，民眾可於高雄巨蛋博愛入口服務台免費索票，歡迎踴躍進場觀賞、支持在地優質賽事及台灣籃球。

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