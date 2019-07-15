港口盃》吳昇峰7.2局好投封鎖 台灣3：1力剋美國

吳昇峰7.2局失1分好投，展現王牌身手，率領台灣隊擊敗美國。（棒協提供）

〔體育中心／綜合報導〕2019年荷蘭港口盃在臺灣時間15日凌晨1點登場，台灣隊預賽首戰就強碰美國隊，靠著亞運「抗韓英雄」、當家投手吳昇峰7.2局飆7K好投，加上美國隊關鍵時刻失誤自亂陣腳，最終就以3：1擊敗對手取得開門紅，接下來將於台灣時間16號凌晨1點迎戰庫拉索。

此役台灣對在第二局靠著廖俊凱與林瀚接連安打上壘，楊振裕短打擊成內野安打讓我方攻占滿壘，最後再靠蔡智瑜的內野滾地球先馳得點，陳皓禎隨後也敲出投手前強襲安打，幫助台灣再下一城，第三局2出局後，廖俊凱和林瀚又雙雙獲得保送，楊振裕內野滾地球再造成美國隊一壘手失誤，讓台灣隊兵不血刃攻下第3分保險分。

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而台灣隊先發投手吳昇峰今天主投7.2局只用99球，被擊出2支安打另外送出7次三振與1次觸身球保送，失一分非自責分，接續登板的謝柏賢與黃健隆也都有效守成，終場台灣隊就以3：1擊敗美國。

總教練李盈南賽後受訪時說：「吳昇峰今天表現得很出色，最近也都維持很穩定的狀況，是很讓教練團放心的選手，荷蘭的天氣比臺灣冷，所以也希望選手盡快適應，明天預計安排江國豪擔任先發投手。」

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