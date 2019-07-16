克蕭掛帥先發戰費城人 今日賽事預告與轉播

道奇王牌克蕭。（資料照，USA TODAY Sports）

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MLB例行賽持續進行，早上7點由道奇迎戰費城人，道奇派出王牌投手克蕭（Clayton Kershaw）先發，費城人則推出艾夫林（Zach Eflin）主投，前一戰繳出優質先發的克蕭，此役能否率隊奪下3連勝？而同樣7點光芒將在客場挑戰洋基，10點還有天使出戰太空人的比賽，喜愛大聯盟的球迷們不要錯過囉！

威廉瓊斯盃進入第五天，下午5點由菲律賓挑戰南韓，坐擁不少強悍外籍傭兵的菲律賓碰上尚未吞敗的南韓隊，雙方會擦出什麼樣的火花？另外，晚間壓軸將由約旦迎戰台灣白，請球迷們一起打開電視幫喜愛的球隊加油！

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中職方面，澄清湖球場晚間6點35分由悍將客場對陣中信，雙方分別派出伍鐸與萊福力主投。值得注意的是，中信球團將為傳奇球星彭政閔在家鄉高雄舉辦引退儀式，球迷們記得準時鎖定轉播。

MLB

07:00 光芒@洋基 民視

07:00 道奇@費城人 FOX體育、FOX體育3台

10:00 太空人@天使 FOX體育、FOX體育3台

瓊斯盃男籃

13:00 加拿大 vs 伊朗

15:00 日本vs印尼

17:00 南韓 vs 菲律賓

19:00 約旦 vs 台灣白

轉播：緯來體育

日職

17:00 日本火腿@軟銀 FOX體育2台、FOX體育3台

中職

18:35 富邦悍將@中信兄弟 緯來育樂、愛爾達體育2台、麥卡貝網路電視、CPBLTV

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