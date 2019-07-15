日職》陽岱鋼重返先發就猛打！巨人延長賽擊敗養樂多

陽岱鋼單場三安猛打。（圖片取自巨人推特）

〔體育中心／綜合報導〕巨人今天在養樂多燕子隊的地方主場、長野奧林匹克體育場，進行明星賽後的第一個系列戰，陽岱鋼今天先發右外野打第五棒，單場3安猛打，打擊率上升至3成07，巨人在延長賽第11局以7：4拿下勝利。

陽岱鋼今天首打席就從養樂多先發左投石川雅規手上，敲出游擊方向穿越安打，隨後靠著隊友的安打回來得到巨人第一分，第二打席陽岱鋼遭到變化球三振出局。

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陽岱鋼首打席敲安，跑回球隊第一分。（圖片取自巨人推特）

第三打席陽岱鋼敲出中外野方向安打，第四個打席，身為該局首棒打者的他直接敲出游擊方向安打上壘，接著再靠著若林晃弘的犧牲打，以及維拉紐瓦的二壘安打跑回追平分。第五個打席，陽岱鋼遭五十嵐亮太給三振出局。第六打席陽岱鋼選到保送上壘。

維拉紐瓦打出追平二壘安。（圖片取自巨人推特）

巨人在第二局靠著炭谷銀仁朗的犧牲打先下1分，而養樂多在第三局追平，第四局巨人再靠著炭谷銀仁朗的二壘安打打下超前分，不過下個半局巨人先發投手櫻井俊貴控球出問題，單局投出4次保送，失掉3分，讓養樂多以4：2反超比分，五局上半，巨人隊長坂本勇人敲出本季第26轟，讓巨人追到剩下1分差。

第八局巨人靠著陽岱鋼的安打與維拉紐瓦的二壘安打追平比數。延長賽十一局上，立岡宗一郎代打上場敲安，接著大城卓三的犧牲觸擊，讓養樂多連續發生兩個失誤掉分，隨後龜井善行敲出右外野全壘打，單局3分讓巨人以7：4超前，巨人終場就以7：4拿下勝利，明星賽後的首勝到手。

龜井善行延長賽開轟打下保險分。（圖片取自巨人推特）

陽岱鋼這場比賽5打數3安打，選到1次保送，跑回2分，打擊率從賽前的2成96上升到3成07。

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