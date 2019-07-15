羽球》「麟洋配」傷退飲恨 絕倫表現讓BWF大嘆：意猶未盡

王齊麟（左）、李洋（右）最後雖然因傷「銀」恨，不過絕倫表現仍讓BWF讚不絕口。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕台灣「黃金男雙」今在超級300賽美國公開賽男雙冠軍戰，強碰南韓高成炫／申白喆，前2局雙方勢均力敵，但第3局王齊麟腰部不適只能忍痛棄權，最終以亞軍作收，不過仍獲得觀眾掌聲，BWF官網也大嘆「可惜王齊麟受傷，不然第3局一定會精彩絕倫」。

這場爭奪男雙冠軍的台韓大戰，「麟洋配」首局先以13：21落敗，次局雙方一路拉鋸，8度戰成平手，13：13時王齊麟／李洋連搶4分取得領先，最終以21：17扳回一城，沒想到第3局南韓取得6：3領先時，台灣組合因傷宣布退賽，讓南韓組合提前封王。

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李洋在接受《中央社》採訪時，回憶起王齊麟在第3局有一記漂亮的殺球得分，讓他們士氣大陣，但「他殺下去的時候，我聽到他叫了一下，臉色不太好，當下我覺得不妙。因為身體熱開的情況下，還會感覺痛，那真的不太好」。

王齊麟受訪則說：「有試著再打幾顆，但是真的沒辦法，動不起來，沒辦法做到進攻、側跳或是補位的球，只好做出最無奈的決定。」

而BWF官網賽後也將這場台韓大戰的精彩片段上傳，除了感謝「麟洋配」和韓國組合帶來那麼精彩的比賽，也很遺憾王齊麟在第三場比賽中受了傷，讓這場台韓頂尖對決有點意猶未盡。

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