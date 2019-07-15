印尼公開賽》戴資穎力拚衛冕 明首戰對新加坡小將

戴資穎將挑戰衛冕印尼公開賽冠軍。（圖片取自BWF）

〔體育中心／綜合報導〕羽球超級1000系列印尼公開賽明日開打，身為女單頭號種子的台灣好手戴資穎，將在台灣時間10點於第一場地第一場次，面對來自新加坡的楊佳敏。

去年戴資穎在這項賽事擊敗中國好手陳雨菲奪冠，拿下生涯第二座印尼公開賽冠軍，今年將力拚衛冕，尋求印尼賽第三冠。戴資穎首戰對手是來自新加坡的20歲小將楊佳敏，兩人先前並沒有交手紀錄。

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戴資穎首戰對手是來自新加坡的楊佳敏。（圖片取自BWF）

除了戴資穎外，男單第4種子周天成將對到泰國的阿韋辛桑農（Suppanyu AVIHINGSANON），王子維將對上丹麥的維汀哈斯（Hans-Kristian Solberg VITTINGHUS）。雙打部分，男雙盧敬堯／楊博涵要對上香港第7種子周昊東／韓呈愷。

周天成在本次賽會被列為男單第4種子。（圖片取自BWF）

印尼賽女單前8種子依序分別為：戴資穎（台灣）、陳雨菲（中國）、奧原希望（日本）、山口茜（日本）、辛度（印度）、何冰嬌（中國）、依瑟儂（泰國）、賽娜（印度）。

男單前8種子依序分別為：桃田賢斗（日本）、石宇奇（中國）、安賽龍（丹麥）、周天成（台灣）、諶龍（中國）、克里斯蒂（印尼）、金廷（印尼）、斯理坎特（印度）。

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