瓊斯盃》「新台灣隊長」陳盈駿飆20分 率台灣藍勝台灣白

藍隊靠著「旅外幫」擊敗白隊，拉出3連勝。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／彰化報導〕一軍台灣藍隊、二軍台灣白隊今日在2019年威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽上演內戰，藍隊靠著「旅外幫」陳盈駿、胡瓏貿、劉錚合力貢獻52分，以87：77擊敗白隊，拉出3連勝。

藍隊首節打得荒腔走板，被有意挑戰中國CBA的旅美好手吳永盛單節取12分，但藍隊這次很快重新振作，次節靠著劉錚挺身而出，以單節29：17攻勢討回領先優勢，且易籃後又狂轟31分，奠定逾15分領先，最終藍隊不用再打延長賽，能夠在40分鐘就把勝利收下。

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劉錚跳投得分。（記者林正堃攝）

胡瓏貿上籃得分。（記者林正堃攝）

陳盈駿前役對加拿大英屬哥倫比亞大學輪休，今日重回球場對白隊毫不客氣，攻下20分及7助攻，劉錚進帳16分、6籃板，胡瓏貿繳出16分、12籃板「雙十」成績單。

白隊表現最佳為吳永盛，砍進4顆三分球、攻下20分，但其餘隊友無人得分上雙，白隊首戰擊敗英屬哥倫比亞大學後，面對南韓、藍隊都輸球，目前戰績1勝2敗。

胡瓏貿製造松山學弟孫思堯進攻犯規後給他鼓勵。（記者林正堃攝）

吳永盛上籃得分。（記者林正堃攝）

吳家駿上籃得分。（記者林正堃攝）

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