甲子園》狂！主審只有16歲 換個身分續追棒球夢

昨夏季甲子園福岡大會比賽中，擔任主審的竟是年僅16歲的高一學生黑岩龍之介。（圖片取自バーチャル高校野球推特）

〔體育中心／綜合報導〕夏季甲子園福岡大會，早良高校昨在福岡霰小郡市野球場出戰福岡舞鶴高校，不過這場比賽卻出現相當不可思議的一幕，擔任主審的竟是年僅16歲、就讀九州產業高校的高一學生黑岩龍之介。

黑岩龍之介從幼稚園時就愛上了棒球，國小一年級開始打軟式棒球，升上國中後也順利加入了當地的硬式棒隊，沒想到他在國二時卻不慎摔斷了左腳踝，只能無奈放棄球員生涯，不過雖然無法在上場奔馳，他對棒球的愛卻沒有因此消失，而是選擇以不一樣的身分踏上甲子園球場。

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「想要留在棒球場上，除了選手，就只有裁判了。」有了這樣的想法後，黑岩馬上致電詢問成為棒球裁判的相關規定，從去年春天開始接受講習之後，從少棒到成棒，總計在軟式棒球比賽執法124場，今年3月也在九州地區高校野球福岡縣大會首度以三壘審身分開始在正式比賽執法。

因為還得一邊兼顧學業，黑岩只能利用課餘時間擔任裁判，不過他卻很開心可以再跟球員一起站在球場上，雖然偶爾還是會有「如果那時沒有受傷...」的遺憾，但現在每場比賽執法出場，都抱持著不能辜負選手的心情，因為深知「自己的判決將可能左右高中球員的棒球生涯」。

今在夏季甲子園福岡大會迎來自己的主審初登板，黑岩賽後接受日媒訪問時，雖然坦言自己真的很緊張，不過也堅定地表示自己不會因此怯場，「現在，只想盡力而為！」

值得一提的是，當今天比賽結束後，舞鶴高校二年級捕手三苫駿太聽到主審竟然也是個高中生時，忍不住驚呼，表示自己跟黑岩主審雖然有很多互動，但得知他只有16歲還是嚇了一跳。

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