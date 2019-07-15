跆拳道》協會理事長吳兩平獲頒兩項殊榮 台灣辦國際賽利多

跆拳道協會理事長吳兩平（右），獲頒「跆拳道推廣獎」及「金雲龍盃公開賽事執委」兩項殊榮。（跆協提供）

〔體育中心／綜合報導〕跆拳道國際賽事G1公開賽之一的「韓國金雲龍盃（Kimunyong Cup）公開賽」， 7月8日起於韓國首爾舉行，今年主辦單位特別頒贈中華民國跆拳道協會理事長吳兩平「跆拳道推廣獎」及「金雲龍盃公開賽事執委」兩項殊榮，為我國爭取承辦跆拳道國際賽事及國際能見度增添利多。

「韓國金雲龍盃公開賽」為了記念跆拳道推手金雲龍先生的成就。目前列為跆拳道國際賽事G1公開賽之一，且為參加人數最多的國際公開賽；今年開辦第三屆計有64國高達4600人報名參加，是韓國舉辦的國際跆拳道比賽參賽人數最多的賽會。7月13日開幕典禮上，組委會主席李東燮頒贈中華民國跆拳道協會理事長吳兩平「跆拳道推廣獎」及「金雲龍盃公開賽事執委」兩項榮譽。

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前國際奧會（IOC）副主席金雲龍曾當選為世界跆拳道聯盟主席，2017年10月初病逝。1975年，世界跆拳道聯盟成為國際體育聯合會的成員，讓跆拳道運動得以使更多世人認識。5年後國際奧委會正式承認世界跆拳道聯盟。2000年，雪梨奧運會將跆拳道列入正式競賽項目；在成為奧運會項目前，跆拳道曾成為世界運動會的比賽項目，他是幕後功臣。

吳兩平獲選金雲龍盃公開賽事執委。（跆協提供）

吳兩平榮獲兩項殊榮。（跆協提供）

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