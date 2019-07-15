日本撞球公開賽》大逆轉菲律賓天后 陳佳樺首度封后

陳佳樺克服開局0:4落後，逆轉擊敗菲律賓名將盧比蘭。（撞球總會提供）

〔記者許明禮／綜合報導〕19歲的台灣小將陳佳樺今天在第32回日本撞球公開賽女子組決賽，克服開局0:4落後，以7:5逆轉擊敗兩度奪下世界10號球冠軍的菲律賓名將盧比蘭，摘下個人首座成人組國際賽冠軍，進帳40萬日幣（約新台幣11萬元）。

2016、18年兩度摘下世界青少年錦標賽女子組冠軍的陳佳樺，8強賽先以7:3力退尋求衛冕的郭思廷，四強戰再以7:4擊退地主名將栗林美幸，抱了3年前冠軍戰以5:7落敗的一箭之仇﹔決賽面對實力強勁的盧比蘭，陳佳樺一開賽手腳有些放不開，陷入0:4落後，還好及時回穩，連下6局率先聽牌，最後以兩局之差逆轉封后。

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陳佳樺表示，其實這次比賽一開始的狀況不是很好，後來慢慢調適和適應球台，狀況就比較穩定一些，尤其在16強遭遇日本選手小西的時候，一路都處於落後，鏖戰至搶尾局才逆轉，運氣也慢慢變好。

陳佳樺也特別感謝教練周婕妤的臨場指導，她說:「一路上跌跌撞撞，不過收穫很多，包含很多技巧方面，也多虧有教練在旁邊看我比賽，幫我打氣，才能拿到冠軍。」

陳佳樺表示，她參加了4次日本公開賽，2016年差點拿冠軍，讓她心存遺憾，一直都很想拿下這場比賽冠軍，這次終於圓夢了﹗

陳佳樺今天在日本撞球公開賽摘下個人首座成人組國際賽冠軍。（撞球總會提供）

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