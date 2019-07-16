MLB》打線不再死寂 巨人軍今狂灌19分血洗洛磯（影音）

〔體育中心／綜合報導〕巨人隊作客洛磯展開四連戰，多項打擊數據均排行聯盟後段班的巨人隊今在雙重賽首戰打線大爆發，在游擊手克勞佛（Brandon Crawford）單場6打數5安打、進帳8打點的帶領之下，終場就以19：2大勝洛磯，取得系列賽首勝。

巨人面對洛磯先發投手馬奎茲（German Marquez）一開賽就毫不留情，首局就打了8個人次、拿下5分奠定勝基，其中包括克勞佛的三分砲以及雅澤姆斯基（Mike Yastrzemski） 的陽春砲；三局上巨人攻勢再起，一出局後先靠著連續安打繼續拉開差距，也讓馬奎茲只得黯然離場，此役他先發2.2局就狂失11分。不料接替的牛棚投手提諾可（Jesus Tinoco）也是提著汽油桶上場，一上來就被明星捕手波西（Buster Posey）擊出兩分砲，三局結束後巨人已取得12：0的大幅度領先。

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巨人游擊手克勞佛單場雙響砲、進帳8打點。（今日美國）

本場比賽巨人打線最大的亮點為克勞佛，除首局的三分砲外，他在6局上追加一支兩分砲，9局上在滿壘局面時再補上一支兩分打點的一壘安打，助球隊完成一場豪奪19分的屠殺。克勞佛單場8打點的表現也是巨人西遷舊金山後隊史的最高紀錄，先前兩位寫下此紀錄者皆為名人堂球星，分別是1961年的塞佩達（Orlando Cepeda）與梅斯（Willie Mays）。

巨人隊火力近期有復甦現象，過去11場比賽共豪奪94分，單場比賽海灌19分也是巨人軍隊史上在庫爾斯球場寫下最高的得分紀錄。

雅澤姆斯基在首局擊出陽春砲。（美聯社）

波西本季第五轟今天出爐。（今日美國）

馬奎茲狂失11分苦吞本季第5敗。（美聯社）

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