MLB》「轉牛棚也可以！」 洋基王牌等不及想投球

塞維里諾即將回歸洋基陣中。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基剛開季因右肩傷勢宣佈上半賽季報銷的王牌先發投手塞維里諾（Luis Severino）預告即將回歸大聯盟投球，塞維里諾表示願意接受改變自己在球隊的角色定位，從牛棚出發也是可以的選擇，現在的他就只想上場投球而已。

「現在我只想投球！」塞維里諾在洋基和光芒4連戰前向記者表示：「我不在乎什麼時候或什麼地點，先發出賽或牛棚救援，我只想上場投球替球隊做出貢獻。」接著塞維里諾補充道：「我對我自己的狀況充滿自信，即便他們（球團）上一次對我的傷勢恢復狀態存疑，但我不覺得我哪裡有問題，或許他們是擔心我的傷勢未完全好會造成惡化，我只知道現在我自己的狀況非常好。」

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這位25歲來自多明尼加的新洋基王牌投手於2015年在大聯盟完成初登板，近兩個賽季（2017和2018年）分別繳出單季14和19勝，儼然成為洋基隊新王牌先發，已在美東佔據龍頭寶座的洋基，如今迎回這位新生代強投勢必對整體戰力來說是大大地加分。

此外洋基還有一位實力堅強的後援投手畢坦西斯（Dellin Betances）還在傷兵名單中，到時候傷兵名單中的主力成員一個個回歸時，對洋基來說走向奪冠之路將會如虎添翼。

洋基強力後援投手畢坦西斯目前還在傷兵名單內。（資料照，美聯社）

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