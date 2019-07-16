NBA》隔行如隔山！字母哥現身洋基球場 揮空窘樣笑翻眾人

亞德托昆波（左）造訪洋基球場與曾效力釀酒人的沙巴西亞相見歡。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA密爾瓦基公鹿隊球星「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）最近為了球鞋品牌的宣傳活動造訪紐約，今日在洋基與光芒賽前，他也現身洋基球場，體驗截然不同的與眾多球星相見歡。

字母哥同時與今年即將高掛球鞋的沙巴西亞相見歡，沙巴西亞在來到洋基前曾短暫效力釀酒人隊，當時身為季中助拳人的他，出賽17場比賽防禦率1.65，最後也順利幫助釀酒人隊打進季後賽。

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根據現場記者描述，許多球員看到字母哥都瞬間化身球迷，例如像外野手塔克曼（Mike Tauchman）就十分興奮地向前與他握手，救援投手奧塔維諾（Adam Ottavino）則是走過字母哥時，不禁往上一躍感受兩人的身高差，畫面十分逗趣。

最後，字母哥也到打擊練習場試著進行揮棒練習，聲稱「今天是第一天摸到棒球」的他顯然對這項運動非常不熟悉，在打擊區完全不見籃球場上的霸氣，一開始用盡全身力氣揮擊，成功將球「砍」到對面，但下一球隨即「落漆」，來一個揮棒落空，球棒直接打在T座上，也讓大家笑得人仰馬翻，他則一臉困惑、有點不知所措，讓人不禁打趣道，果然術業還是有專攻。

Alley-Oops. @Giannis_An34 pic.twitter.com/0YTCSTvXQm — New York Yankees （@Yankees） 2019年7月15日

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