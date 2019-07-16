足球》葛里茲曼將身披巴薩17號 非萬眾期待的7號

葛里茲曼新賽季將身披巴薩17號。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕隨著法國前鋒葛里茲曼（Antoine Griezmann）宣佈加盟巴塞隆納的重磅消息後，鎂光燈依舊齊聚在這位以1.2億歐元轉隊的明星球員上，各界期待著他將披上巴薩幾號球衣，在馬競及法國國家隊身為陣中主將的他，皆穿7號球衣，但是巴薩陣中7號已有巴西進攻中場庫蒂尼奧（Philippe Coutinho）所持有，因此在加盟記者會上宣佈「格子」將穿17號球衣。

目前身穿巴薩7號的庫蒂尼奧因這賽季表現不佳，時常被點名為巴薩甩賣的球員之一，近期更被傳將成為巴薩簽回內馬爾（Neymar Santos Jr.）的籌碼之一，因此各界認為葛里茲曼將可能穿上7號球衣，但格子在加盟記者會上公佈新賽季將穿17號球衣後，解除了大家對於他背號的好奇心和疑問。

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這賽季在巴薩表現不佳的庫蒂尼奧。（資料照，法新社）

而巴薩17號球衣先前是由小將穆尼爾（Munir El Haddadi）、喀麥隆中場宋（Alex Song），以及現效力切爾西的邊鋒佩德羅（Pedro Eliezer）所穿。2018世界杯葛里茲曼率領坐擁一票年輕好手的法國隊在俄羅斯登頂成功，該賽會攻進4球2助攻表現相當優異，雖然大部分媒體焦點都落在當時還未滿20歲就已鋒芒畢露的新生代最強新星姆巴佩（Kylian Mbappé）上，但葛里茲曼的優異表現還是有目共睹的。

葛里茲曼一軍職業賽出道於西甲的皇家社會，成名於2014年世界盃，該年賽會以23歲的年紀表現優異到令人驚艷，尤其和法國在8強對上該年冠軍德國不斷給予德國在防守上的威脅，和另一名效力皇馬的前鋒本澤馬（Karim Benzema）對德國球門狂轟濫炸。2014巴西世界盃讓人印象深刻的表現，使得甫獲得西甲冠軍的馬競以3000萬歐元轉會費將他帶到馬德里，在馬德里的5個賽季年年表現穩定且優秀，對球隊提供非常穩定的火力輸出，後也漸漸成為陣中的主力，並擠身世界頂級球星之列。

葛里茲曼（圖右）於2014年世界盃表現相當優異。（資料照，法新社）

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