MLB》趕進度！貝林傑雙響砲 獨居聯盟全壘打王（影音）

〔體育中心／綜合報導〕道奇隊今作客費城展開四連戰，原本開轟數落後給釀酒人隊耶利奇1支的MVP熱門人選貝林傑（Cody Bellinger），今天單場擊出雙響砲，目前以33支獨居聯盟全壘打王寶座。

貝林傑本日單場雙響砲，正式獨居聯盟全壘打王。（今日美國）

道奇隊今展現聯盟龍頭氣勢，全場共擊出4支全壘打、19支安打、海灌16分，也幫助主投6局僅失1分的王牌克蕭奪下本季第8勝。費城人先發投手艾夫林（Zach Eflin）前三局力保不失分，但4局上的連續安打後大崩盤，此役同樣主投6局但狂失7分，苦吞本季第9敗。

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貝林傑先在5局上一出局後逮中艾夫林失投的滑球，一棒將球送至右外野看台，追平耶利奇的32轟也宣告出爐。7局上他再與馬恩西（Max Muncy）背靠背開轟，正式獨居全壘打王。八局上，道奇繼續發動攻勢，包括新秀維杜戈（Alex Verdugo）的兩分砲，再攻下5分大局，終場就以16：2力退費城人，收下三連勝。

克蕭先發6局僅失1分，收下本季第8勝。（今日美國）

馬恩西（右）與貝林傑在7局上背靠背開轟，這是他本季第24轟。

費城人先發投手艾夫林抵擋不住聯盟龍頭的強烈攻勢，黯然收下本季第9敗。（法新社）

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