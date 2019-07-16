港口盃》江國豪、蘇俊璋聯手壓制 台灣擊敗庫拉索收2連勝

江國豪先發4局失2分。（棒協提供）



〔體育中心／綜合報導〕2019年荷蘭港口盃在臺灣時間16日凌晨1點，台灣隊出戰庫拉索，台灣隊全場雖然僅敲出5安不及對手的9安，不過把握兩次壘上有人機會各攻下3分，投手群也聯手飆出10次三振化解對手攻勢，終場台灣隊就以6：2擊敗庫拉索隊收下二連勝。

台灣隊今天打線第一局就發揮，2出局後陳偉志安打上壘，陽忠辰獲得4壞保送，王薪權一棒擊出游擊方向深遠的內野安打並使游擊手發生傳球失誤幫助台灣隊先下2分，並再靠著林瀚適時二壘安打攻下第3分。

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投手方面今天由年輕小將江國豪掛帥先發，主投4局雖然被擊出偏高的7支安打，不過也送出4次三振只失去2分，第五局被擊出連續兩支安打後退場，由蔡偉凡登板中繼，雖然先被擊出高飛犧牲打、安打，讓比分追至一分差，不過還是穩住陣腳送出三振守住台灣隊領先。

陳偉志單場雙安表現最佳。（棒協提供）



握有一分領先的台灣隊第7局攻勢再起，一出局後攻占滿壘，先靠著高育瑋高飛犧牲打追加一分保險分，陳偉志再補上穿越安打清光壘包，助隊在這個半局再下3分，加上蘇俊璋後援3局飆出4k，王政浩最後一局也順利關門，台灣隊最後就以6：2擊敗庫拉索隊，拿下二連勝。

李盈南總教練賽後也勉勵球員，比賽專注在球場上，對手或許小動作較多，但是還是要專注在場上，今天場上比較多狀況，不過大家都有把該注意的互相提醒，希望大家繼續加油。

蘇俊璋中繼3局送出4k。（棒協提供）

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