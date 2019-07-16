印尼公開賽》睽違已久戴資穎 首戰直落二擊敗楊佳敏開紅盤

戴資穎。（資料照，BadmintonPhoto提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕世界球后戴資穎今日在超級1000系列印尼羽球公開賽女單首輪，以21：12、21：18擊敗20歲新加坡選手楊佳敏，為衛冕及球后保衛戰跨出成功的第一步。

戴資穎今年上半場出賽較少，不過仍奪馬來西亞公開賽、新加坡公開賽冠軍及全英公開賽亞軍。她前次在國際賽出賽是5月蘇迪曼盃世界混合團體賽，接著在台灣閉關訓練，如今在印尼迎來睽違許久大賽，將尋求2連霸與捍衛球后寶座。

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值得一提的是，印尼賽在雅加達斯托拉體育館進行，戴資穎去年3次於該地出賽，分別奪大師賽、公開賽及亞運冠軍，堪稱幸運地。

戴資穎遇上首次碰頭世界排名30楊佳敏，開局就連取3分，最多獲得8分領先優勢，即使小戴主動攻擊失誤多，且對手也積極用速度與她拚鬥，但她仍可以維持住領先優勢，最後因楊佳敏回球出界，成功先馳得點。

戴資穎次局先連拿5分，不過楊佳敏打法同樣多變，不只克服落後追成手，還一舉超車取得領先，球后在11：13落後下，以7：2攻勢重新領先，最終在賽末點與對手多拍來回，而楊佳敏試圖放網前球卻掛網，小戴以直落二鎖定勝局。

首戰開出紅盤後，戴資穎明日預計休兵1日，而她的16強對手將是俄羅斯的柯塞茲卡雅、泰國好手布莎南之間的勝方。

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