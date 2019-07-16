MLB》生涯首發滿貫彈 查維斯助紅襪系列賽開紅盤（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕美國職棒大聯盟例行賽，紅襪主場對決藍鳥系列賽首戰，紅襪首局和第3局各攻5分大局，包括首局查維斯（Michael Chavis）的滿貫砲，終場紅襪以10：8擊敗藍鳥終止近期的2連敗，一吐昨日延長賽被道奇帶走勝利的怨氣，藍鳥則是苦吞近期的2連敗。

查維斯（圖右）今敲出生涯首發滿貫砲。（美聯社）

1局下半，紅襪在1人出局時攻佔滿壘，先是班尼泰迪（Andrew Benintendi）擊出帶有1分打點的一壘安打開啟攻勢，下一棒的查維斯直接把球轟上綠色怪物，這是他生涯首發滿貫砲，一棒灌進4分的情況下，紅襪用5分大局給來訪的藍鳥一個下馬威。

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2局上半，麥金尼（Billy McKinney）大棒一揮擊出一發兩分打點全壘打，幫藍鳥開胡。3局上半，葛里查克（Randal Grichuk）在一三壘有人時擊出帶有1分打點的二壘安打，下一棒的史摩克（Justin Smoak）擊出滾地球出局但送回三壘上的隊友，藍鳥將比數追至4：5僅落後1分。

麥金尼（圖左）貢獻1發兩分砲。（今日美國）

3局下半，紅襪在兩出局後才開啟攻勢，靠著1支安打2個保送攻占滿壘，德弗斯（Rafael Devers）擊出帶有兩分打點的一壘安打後，接著今年入選明星賽的柏格茲（Xander Bogaerts）也補上一支帶有1分打點的安打，今天表現非常優異的班尼泰迪則是在這局敲出帶有兩分打點的二壘安打，紅襪又再次單局海灌5分，暫且以10：4領先。

8局上半藍鳥再追回4分，只可惜還是無法超前比數，最終藍鳥以8：10敗下陣來，讓紅襪拿下此系列賽開門紅。紅襪目前戰績51勝43敗暫居美東第3，藍鳥35勝60敗暫居美東倒數第2。本場紅襪除了查維斯敲1發滿貫砲賺進4分打點外，班尼泰迪單場5支2賺進3分打點，以及柏格茲貢獻3安猛打賞的表現都是贏球關鍵。

班尼泰迪今貢獻2安外加3分打點。（今日美國）

紅襪先發投手波瑟羅（Rick Porcello）主投6局被敲8安失4分拿下本季第7勝，後援1局0失分的沃克曼（Brandon Workman）收下本季第4次救援成功。藍鳥先發投手索頓（Trent Thornton）僅投1.1局被敲5安包括1發滿貫砲，失5分苦吞本季第7敗。

前塞揚得主波瑟羅今投6局失4分拿下本季第7勝。（今日美國）

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