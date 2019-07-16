溫網》觀眾多為費爸加油 喬帥前教練：他值得更多尊重

貝克認為喬科維奇獲得觀眾不平等的待遇。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）昨凌晨與費德爾（Roger Federer）展開近5小時的史詩級五盤大戰後奪下溫網桂冠。不過場邊觀眾大多為費爸加油，喬帥前教練貝克（Boris Becker）替他抱不平，認為喬帥值得更多尊重。

這是喬柯維奇的第5次在溫網奪冠，同時也是第16座大滿貫金盃，不過隨著比賽越來越精彩，觀眾情緒也被帶到高點，替費德爾加油的歡呼聲及掌聲明顯高出喬科維奇，喬帥賽後也坦承：「這可能是我生涯中，心理素質要求最高的一場戰役。」

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對此，喬帥前教練貝克也跳出來，認為觀眾該給當今世界球王更多尊重，「費德爾是網球史上最偉大的球員，他絕對值得球迷的愛戴，但另一方面你仍然得尊重4屆溫網冠軍。」貝克說。

貝克提到，觀眾的不平衡的反應也激起喬科維奇的鬥志：「他有點被激怒，並且與觀眾有眼神的交流，但這就是他的方式。」他也點出，喬科維奇的成就不亞於費德爾及納達爾（Rafael Nadal），必須喚醒觀眾對這位偉大球員的尊重。

喬科維奇（左）與費德爾（右）賽後致意。（歐新社）

喬科維奇（左）與費德爾（右）決賽激戰五盤後由喬帥獲勝。（美聯社）

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