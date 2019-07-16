MLB》新洋基殺手誕生！光芒捕手三響砲擊沉邪惡帝國

德阿諾德單場三響砲，幫助球隊逆轉洋基。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕光芒捕手德阿諾德（Travis d'Arnaud）今在作客洋基的比賽中，單場擊出三支全壘打，包括在9局上面對終結者查普曼（Aroldis Chapman）的逆轉兩分彈，帶領光芒以5：4氣走洋基，收下系列賽首勝。

相信洋基球迷對德阿諾德並不陌生，不到10天前，他才剛在純品康納球場敲出一支再見陽春砲，而今日他再度扮演致勝英雄，擔任開路先鋒的他首局就從洋基先發派克斯頓（James Paxton）手中擊出陽春全壘打，助光芒先馳得點，緊接著三局上再一發，讓球隊取得2：0領先。

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不過鑽石打線並非浪得虛名，重砲英卡納西恩（Edwin Encarnacion）與小將厄謝拉（Gio Urshela）分別再用全壘打追平比數，前者更是單場雙響砲，讓洋基在八局結束後取得兩分領先。

九局上洋基派出當家終結者查普曼上場關門，不料他一上場就先被連續擊出兩支安打，雖然隨後力飆2K、穩住陣腳，但面對今天狀況火燙的德阿諾德在纏鬥7球後，仍是被他一棒扛向右外野，光芒也瞬間逆轉局勢，終場就以一分之差險勝洋基。

今年5月才從道奇轉隊而來的德阿諾德專剋洋基，今年對戰11場，寫下打擊率0.314、4轟、9打點的成績，他也是大聯盟史上第一位面對洋基隊，能夠寫下單場三連轟的捕手。

這一勝對光芒隊意義重大，不但讓他們中止對戰在洋基球場系列賽第一戰的14連敗，也是隊史首次在9局以後仍落後給洋基超過1分最後還能夠贏球的比賽，雙方的勝場差縮小為5場。

查普曼九局上被敲出逆轉三分砲，這是他本季第四次救援失敗。（美聯社）

英卡納西恩（右）單場雙響砲仍無力挽救球隊。（今日美國）

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