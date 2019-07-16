晴時多雲

MLB》含淚送走奪冠功臣 小熊今交易來金手套捕手

2019/07/16 12:52

馬度納多今被交易至小熊隊。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕根據《The Athletic》記者羅森索（Ken Rosenthal）報導，小熊隊發動交易，將左投蒙哥馬利（Mike Montgomery）送至皇家隊，換來捕手馬度納多（Martin Maldonado），冀望能提升本壘板後方的戰力。

今年32歲的馬度納多曾效力釀酒人、天使、太空人及皇家，小熊將是生涯第五支隊伍，他是名守優於攻的捕手，本季打擊率僅0.224，但擁有上乘的阻殺能力，曾在2017年效力天使期間獲得金手套的肯定。小熊原主力捕手康崔拉斯（Willson Contreras）目前因右腳肌肉扭傷，目前仍躺在十天傷兵名單裡。

今年30歲的蒙哥馬利在2016年交易大限前被從水手交易而來，過去四年一直擔任牛棚主力，尤其2016年季後賽出賽11場繳出防禦率3.14的成績，最後更在世界大賽第7戰10局下半成功關門，也讓自己銘刻在打破魔咒的劃時代一刻。小熊隊也在交易確定之後，在官方推特感謝蒙哥馬利當年的付出。

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