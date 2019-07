MLB》含淚送走奪冠功臣 小熊今交易來金手套捕手

馬度納多今被交易至小熊隊。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕根據《The Athletic》記者羅森索(Ken Rosenthal)報導,小熊隊發動交易,將左投蒙哥馬利(Mike Montgomery)送至皇家隊,換來捕手馬度納多(Martin Maldonado),冀望能提升本壘板後方的戰力。

今年32歲的馬度納多曾效力釀酒人、天使、太空人及皇家,小熊將是生涯第五支隊伍,他是名守優於攻的捕手,本季打擊率僅0.224,但擁有上乘的阻殺能力,曾在2017年效力天使期間獲得金手套的肯定。小熊原主力捕手康崔拉斯(Willson Contreras)目前因右腳肌肉扭傷,目前仍躺在十天傷兵名單裡。

今年30歲的蒙哥馬利在2016年交易大限前被從水手交易而來,過去四年一直擔任牛棚主力,尤其2016年季後賽出賽11場繳出防禦率3.14的成績,最後更在世界大賽第7戰10局下半成功關門,也讓自己銘刻在打破魔咒的劃時代一刻。小熊隊也在交易確定之後,在官方推特感謝蒙哥馬利當年的付出。

You threw the most important pitch in Cubs history and we will be forever grateful for what you helped bring the city of Chicago.



Thank you to a true champion, @MikeMontgum22. pic.twitter.com/7rcV43v6II