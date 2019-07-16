MLB》克勞佛一日兩戰不嫌累 次戰再開轟助巨人單日兩勝（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕美國職棒大聯盟例行賽，巨人作客洛磯主場系列賽一日雙重賽的第二場，首場由巨人以19：2血洗主隊，尤其是克勞佛（Brandon Crawford）單場5安包括雙響貢獻8分打點的表現最可怕，這場比賽克勞佛延續上一場好手感再度開轟，終場巨人以2：1險勝洛磯，拿下一日兩勝且是近期的3連勝。

克勞佛本場貢獻1發全壘打1分打點。（美聯社）

4局上半，沃特（Stephen Vogt）瞄準一顆投進紅中的快速球出擊，直接把球夯出牆外，這發陽春砲幫助巨人先馳得點，上一場手感火燙的克勞佛則是將內角偏低的卡特球咬得紮實形成全壘打，背靠背開轟讓巨人取得2：0領先。

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5局下半，洛磯的漢普森（Garrett Hampson）擊出長打將壘上的塔比亞（Raimel Tapia）送回本壘得分，只可惜經重播輔助判決卻在三壘出局，因這個關鍵跑壘出局，瓦解繼續追加分數的良機，最終洛磯以1：2惜敗給巨人。巨人目前戰績45勝49敗於國聯西區敬陪末座，洛磯46勝48敗排在國西第3的位置。

漢普森在三壘前出局。（法新社）

前國聯游擊金手套得主克勞佛，今一日雙重賽狀況相當火熱，繼第一場比賽5安雙響8分打點，第二場也貢獻1轟1打點，今日總共貢獻6安包括3發紅不讓外加9分打點。

巨人先發投手羅格里格茲（Dereck Rodriguez）主投5局被敲4安失1分，另送出6張老K拿下本季第4勝，史密斯（Will Smith）後援１局無失分喜收本季第24次救援成功。洛磯先發投手岡薩雷茲（Chi Chi Gonzalez）主投5局被敲5安，包括兩發陽春砲失2分吞下本季第2敗。

羅德里格茲主投5局失1分拿下勝投。（美聯社）

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