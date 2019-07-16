MLB》釀酒人殺手是你！ 佛里曼4度交手都開轟（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕美國職棒大聯盟例行賽，近況火燙的勇士作客挑戰釀酒人，勇士靠著明星一壘手佛里曼（Freddie Freeman）的3分砲，最終以4：2擊敗釀酒人拿下近期的5連勝，釀酒人則吞下近期的2連敗。「自由人」除了連續兩場比賽都擊出3分砲外，今年4度面對釀酒人都有開轟的紀錄，堪稱釀酒人殺手。

佛里曼（圖右）今敲出1發全壘打，連兩天都有3分砲進帳，這季面對釀酒人則是4場都有開轟的紀錄。（美聯社）

4局上半，阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）和史萬森（Dansby Swanson）接連敲出內野安打，佛里曼瞄準低角度曲球大棒一揮直接目送小白球上看台，這發3分砲幫勇士先馳得點。

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6局下半，國聯前MVP布朗（Ryan Braun）回敬1發陽春砲，釀酒人超級新人K.日浦（Keston Hiura）隨後也補上一支帶有分打點的三壘安打，單局追回2分。7局上半，輪到勇士的超級新人來表現，萊利（Austin Riley）在一三壘有人時擊出安打幫球隊補進保險分，最終勇士以4：2擊敗釀酒人。勇士目前戰績58勝37敗暫居國聯東區第一，釀酒人則是48勝47敗，位居國聯中區第三。

布朗今日貢獻1發陽春砲。（美聯社）

勇士先發投手佛里德（Max Fried）主投5局被敲3安0失分，另送出5次三振，拿下本季第10勝，傑克森（Luke Jackson）後援1局0失分，另飆兩K收下本季第17次救援成功。釀酒人先發投手豪瑟（Adrian Houser）主投6局被敲8安失4分苦吞本季第4敗。

佛里德主投5局0失分收下本季第10勝。（法新社）

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