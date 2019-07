MLB》普神拚老命衝本壘激勵人心 網歪樓：是按到慢動作鍵嗎

普侯斯今上演猛打賞,帶領球隊打敗太空人。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕天使隊在「神鱒」楚奧特(Mike Trout)因傷缺席之下,改由老將普侯斯(Albert Pujols)跳出來帶領球隊,不僅4打數3安上演猛打賞,更展現積極跑壘的態度,終場天使就以9:6擊敗太空人,拿下最近的4連勝。

天使隊菜鳥坎寧(Griffin Canning)今狀況不穩,只投1.1局就失掉3分黯然退場,不過接替上場的中繼投手寇爾(Taylor Cole)表現可圈可點,也替球隊製造反攻機會,3局下西蒙斯率先開砲打破鴨蛋,四局下普侯斯再敲帶有一分打點二壘安打,史密斯犧牲打追平比數。

下個半局「普神」再度上場,再敲兩分打點一壘安,幫助球隊擴大領先,不過本場比賽他最大的亮點當屬7局下半一出局時,他與厄普頓(Justin Upton)分別攻佔一三壘,此時史密斯(Kevan Smith)敲出一枝深遠的二壘安打,厄普頓順利回到本壘得分,原本只上到三壘的普神,一見到奧圖維(Jose Altuve)有漏球的狀況發生,馬上拚盡全力往本壘奔,雖然速度不快,但最後因為對方捕手未將球順利接好,成功得到天使本場比賽第9分。賽後這一幕也被瘋狂轉發,雖然有部分球迷打趣道,表示影片是被按了慢動作播放,不過這樣的精神仍然獲得不少人的大力欽佩,誇讚普侯斯的不懈精神。

今天擔任指定打擊的大谷翔平則是4打數無安打、僅獲一次保送。

I can hear Albert Pujols deeply breathing through this video pic.twitter.com/7vpSNO2PVB