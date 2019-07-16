MLB》普神拚老命衝本壘激勵人心 網歪樓：是按到慢動作鍵嗎

普侯斯今上演猛打賞，帶領球隊打敗太空人。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕天使隊在「神鱒」楚奧特（Mike Trout）因傷缺席之下，改由老將普侯斯（Albert Pujols）跳出來帶領球隊，不僅4打數3安上演猛打賞，更展現積極跑壘的態度，終場天使就以9：6擊敗太空人，拿下最近的4連勝。

天使隊菜鳥坎寧（Griffin Canning）今狀況不穩，只投1.1局就失掉3分黯然退場，不過接替上場的中繼投手寇爾（Taylor Cole）表現可圈可點，也替球隊製造反攻機會，3局下西蒙斯率先開砲打破鴨蛋，四局下普侯斯再敲帶有一分打點二壘安打，史密斯犧牲打追平比數。

請繼續往下閱讀...

下個半局「普神」再度上場，再敲兩分打點一壘安，幫助球隊擴大領先，不過本場比賽他最大的亮點當屬7局下半一出局時，他與厄普頓（Justin Upton）分別攻佔一三壘，此時史密斯（Kevan Smith）敲出一枝深遠的二壘安打，厄普頓順利回到本壘得分，原本只上到三壘的普神，一見到奧圖維（Jose Altuve）有漏球的狀況發生，馬上拚盡全力往本壘奔，雖然速度不快，但最後因為對方捕手未將球順利接好，成功得到天使本場比賽第9分。賽後這一幕也被瘋狂轉發，雖然有部分球迷打趣道，表示影片是被按了慢動作播放，不過這樣的精神仍然獲得不少人的大力欽佩，誇讚普侯斯的不懈精神。

今天擔任指定打擊的大谷翔平則是4打數無安打、僅獲一次保送。

I can hear Albert Pujols deeply breathing through this video pic.twitter.com/7vpSNO2PVB — Baseball Bros （@BaseballBros） 2019年7月16日

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法