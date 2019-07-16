晴時多雲

MLB》休總回來了！改穿西裝當球評 美媒點名重返紐約執教

2019/07/16 15:06

去年金鶯寫下慘澹的115敗，季後他也為此丟掉烏紗帽。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕前金鶯總教練休瓦特（Buck Showalter）不再執教後，今以新身分再度出現在眾人面前，他獲邀來到具有淵源的老東家洋基旗下YES電視網，擔任今日洋基迎戰光芒一役的賽後分析客座球評，不少球迷對於突然在螢光幕前看到闊別一段時日的瓦特也大感驚訝。

休瓦特1977年被洋基隊在第五輪選進，但在小聯盟沉浮7年始終沒有上過大聯盟，卻在轉任教練後找到生涯的另外一片天。他在1992年正式被任命為洋基總教練，執教四年不僅總勝率超過5成，更帶領洋基突破黑暗期、打進睽違14年的季後賽，也獲得美聯最佳總教練的肯定。

離開洋基後，休瓦特曾先後執教響尾蛇、遊騎兵以及去年季末未與他續約的金鶯，2019年他以球評身分再次現身螢光幕，也讓人好奇他是否將來會正式轉換跑道、坐上播報台。另一方面，由於最近大都會的總教練米奇（Mickey Callaway）官位岌岌可危，休總也被媒體點名為明年可能接棒的人選之一，若未來接下同城球隊的兵符，勢必也將引發不少話題。

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