MLB》休總回來了！改穿西裝當球評 美媒點名重返紐約執教

去年金鶯寫下慘澹的115敗,季後他也為此丟掉烏紗帽。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕前金鶯總教練休瓦特(Buck Showalter)不再執教後,今以新身分再度出現在眾人面前,他獲邀來到具有淵源的老東家洋基旗下YES電視網,擔任今日洋基迎戰光芒一役的賽後分析客座球評,不少球迷對於突然在螢光幕前看到闊別一段時日的休瓦特也大感驚訝。

休瓦特1977年被洋基隊在第五輪選進,但在小聯盟沉浮7年始終沒有上過大聯盟,卻在轉任教練後找到生涯的另外一片天。他在1992年正式被任命為洋基總教練,執教四年不僅總勝率超過5成,更帶領洋基突破黑暗期、打進睽違14年的季後賽,也獲得美聯最佳總教練的肯定。

離開洋基後,休瓦特曾先後執教響尾蛇、遊騎兵以及去年季末未與他續約的金鶯,2019年他以球評身分再次現身螢光幕,也讓人好奇他是否將來會正式轉換跑道、坐上播報台。另一方面,由於最近大都會的總教練米奇(Mickey Callaway)官位岌岌可危,休總也被媒體點名為明年可能接棒的人選之一,若未來接下同城球隊的兵符,勢必也將引發不少話題。

RT YESNetwork "Buck Showalter, boblorenz, and JackCurryYES break down the Yankees' heartbreaking 5-4 loss to the Rays tonight. #YANKSonYES pic.twitter.com/loKuBkh1lC"