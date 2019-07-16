溫網》謝淑薇相隔6年再度摘冠 這張照讓網友直呼美

台灣女將謝淑薇和捷克搭檔史崔可娃昨參加溫網的冠軍晚宴。（圖片取自謝淑薇臉書）

〔體育中心／綜合報導〕台灣女將謝淑薇昨和捷克搭檔史崔可娃（Barbora Strycova）昨天在溫網女雙摘冠，榮獲「台捷配」搭檔後首座大滿貫賽金盃。兩人也參加溫布頓冠軍晚宴，謝淑薇在臉書上PO出兩人身穿禮服照，讓網友直呼好美。

謝淑薇和史崔可娃自今年2月組成「台捷配」後，陸續在杜拜硬地賽、馬德里紅土賽和伯明罕草地賽封后，昨更是收下兩人合拍後首座大滿貫賽金盃，謝淑薇自2013年溫網後再度於女雙封后。史崔可娃的女雙排名升至世界第一，成為WTA第27位球后。謝淑薇的女雙排名則升至第五。

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台灣女將謝淑薇昨和捷克搭檔史崔可娃收下合拍後首座大滿貫賽金盃。（資料照，路透）

兩人昨參加溫網的冠軍晚宴，謝淑薇在臉書上PO文說，「溫布頓冠軍晚宴，Wimbledon champion ball，恭喜芭芭拉排名來到世界第一。」

有網友直呼，「美爆了」、「美~漂亮極了！」、「真的是女神般的美麗了！水喔」、「超美的！」、「哇！有冠軍的加值 更美啦！」、「二條美人魚」；還有網友打趣說，「房東又睡飯店了嗎XD」

台灣好手詹詠然／克羅埃西亞好手多迪格（左三）也參加溫網的冠軍晚宴。（圖片取自詹詠然臉書）

此外，台灣好手詹詠然／克羅埃西亞好手多迪格（Ivan Dodig）則在溫網混雙奪冠，繼法網後，連拿兩座大滿貫賽冠軍。

詹詠然昨也參加溫布頓的冠軍晚宴，並在臉書上PO出美照，不少網友也讚賞，「哇！好俊好美喔」、「萬綠叢中一點紅。」

台灣好手詹詠然／克羅埃西亞好手多迪格連拿法網、溫網混雙金盃。（資料照，美聯社）

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