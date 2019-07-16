溫網》華人唯一溫網女雙三冠后！ 謝淑薇草地大滿貫美好回憶

謝淑薇和捷克搭檔史崔可娃榮獲2019年溫網女雙冠軍。（資料照，美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕謝淑薇相隔6載，2019年溫布頓網球錦標賽重返榮耀，賽後她在臉書粉絲團po文，與球迷分享美好回憶，「今年奪冠也是台灣史上唯一一位溫布頓女雙兩冠得主，同時又是華人唯一女雙三冠王，台灣史上第一個大滿貫也是在溫布頓開始的喔！」

謝淑薇2013、14年曾與中國搭檔彭帥先後於溫網、法國公開賽女雙奪冠，如今小薇再度贏得草地大滿貫女雙金盃，生涯大滿貫冠軍來到3座，開心慶功之餘，她還介紹今年的溫布頓2018回憶錄，記載著去年單打32強爆冷扳倒當時的羅馬尼亞世界球后哈勒普（Simona Halep），「溫布頓每一年都有一本厚厚的、前一年的影像紀錄本本，去年在溫布頓單打打敗當時的世界第一，所以今年的本本就找到自己啦。」小薇今年重奪女雙冠軍，可望再度登上回憶錄，「明年又可以來本本裡面找我了！溫布頓真是擁有好多美好的回憶啊，這次冠軍還有什麼紀錄沒有補充到的嗎？」

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本屆溫網謝淑薇／捷克搭檔史崔可娃（Barbora Strycova）榮膺第3種子，「台捷聯軍」6連勝、1盤未失強勢攻頂，包括女雙決賽挾6：2、6：4強壓第4種子加拿大達布洛夫絲姬（Gabriela Dabrowski）、中國徐一幡，本週小薇的世界女雙排名升至第5，史崔可娃則首登球后寶座。溫網女雙冠軍獎金高達54萬英鎊，小薇可分得27萬英鎊（約1050萬台幣），加上女單32強、混雙32強，共獲38.2萬英鎊（約1486萬台幣）獎金。

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