中職Live》王勝偉適時安打 兄弟1：0富邦

第五局

5局上，陳凱倫中外野飛球出局，李宗賢右外方向野深遠二壘安打，林宥穎遊擊滾地出局，陳品捷一壘滾地遭刺殺，富邦留下二壘殘壘。

第四局

4局上，胡金龍、高國輝皆遭到三振，范國宸越過遊擊上空安打上一壘，林哲瑄遊擊滾地，跑者遭封殺。

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4局下，林智勝遭到三振，張志豪左外野飛球出局，蘇緯達二壘滾地遭刺殺。

第三局

3局上，林宥穎游擊滾地球遭刺殺，陳品捷獲得保送，王正棠二壘滾地，陳品捷遭封殺，隨後王正棠盜壘失敗，富邦結束該半局進攻。

3局下，詹子賢投手前方強襲球形成安打上一壘，黃鈞聲短打推進跑者來到二壘，王威晨擊成左外野三不管地帶落地安打，詹子賢攻佔三壘過程遭刺殺，打者上到一壘，吳東融中外野一壘安打，王勝偉三遊穿越安打，送回王威晨，兄弟首開紀錄1：0。

第二局

2局上，高國輝遭到三振，范國宸右外野飛球出局，林哲瑄右外野安打上一壘，陳凱倫左外野方向二壘安打，富邦攻佔二三壘，李宗賢捕手前滾地遭刺殺，富邦留下二三壘殘壘。

2局下，林智勝中右外野深遠飛球，遭林哲瑄美技接殺，張志豪及蘇緯達皆遭到三振。

第一局

1局上，陳品捷遭到三振，王正棠游擊滾地球遭刺殺，胡金龍投手前方滾地球出局，萊福力投出三上三下。

1局下，吳東融內野安打上一壘，王勝偉遭到三振，陳子豪二壘滾地球，王正棠策動雙殺，兄弟結束本局進攻。

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〔體育中心／綜合報導〕富邦、兄弟系列賽首場賽事，雙方不約而同派出洋投掛帥，富邦推出伍鐸主投，兄弟則由萊福力應戰。

去年拿下年度勝投王的伍鐸，今年表現不甚理想，14場登板其中13先發，戰績2勝8敗、防禦率5.62。上賽季對戰老東家兄弟，伍鐸展現超強壓制力，防禦率僅2.28，不過今年對戰1勝難求，還吞下3敗，防禦率高達8.26，富邦也持續在尋覓新洋投，這場比賽他的表現更顯關鍵。

上半季萊福力以防禦率3.38作收，表現相當優異，但來到下半季，近兩度先發分別掉了5分與4分，狀況看來尚未調整到位，今年交手富邦悍將，萊福力5場先發1勝3敗、防禦率4.88，比起賽季防禦率還來得高。

兩名洋投在中職曾有兩度對決紀錄，近一次同場登板是今年6月25日，伍鐸7局失4分、萊福力4.2局失2分（1責失），最終皆無關勝敗。

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富邦先發打線

1.陳品捷 , RF

2.王正棠 , 2B

3.胡金龍 , DH

4.高國輝 , LF

5.范國宸 , 1B

6.林哲瑄 , CF

7.陳凱倫 , 3B

8.李宗賢 , SS

9.林宥穎 , C

先發投手：伍鐸

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兄弟先發打線

1.吳東融 , 2B

2.王勝偉 , SS

3.陳子豪 , RF

4.林智勝 , 1B

5.張志豪 , CF

6.蘇緯達 , DH

7.詹子賢 , LF

8.黃鈞聲 , C

9.王威晨 , 3B

先發投手：萊福力

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