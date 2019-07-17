彭政閔澄清湖主場最終戰 今日賽事預告與轉播

前晚未先發的彭政閔，今晚預計將以先發之姿出賽。（資料照，林正堃攝）

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大聯盟今天僅一場轉播，光芒、洋基系列賽第二戰，前役光芒9上靠著德阿諾德（Travis d'Arnaud）逆轉2分砲，個人單場3轟，擊沉美東龍頭，雙方勝場差縮小至5場，洋基在輸掉首場比賽後，此役將推出沙巴西亞（CC Sabathia） 捍衛主場，光芒則由「假先發」史坦內克（Ryne Stanek）應戰，他將是繼14日先發後再次登板，戰況如何，請鎖定自由體育。

中職晚間有兩場轉播，悍將、兄弟將在澄清湖續戰，值得一提的是，此場賽事將是傳奇球星彭政閔澄清湖主場最終戰，賽後球團將為他舉辦簡單道別儀式，喜歡彭政閔的球迷們，千萬別錯過了！

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另一場賽事，Lamigo桃猿作客台南出戰統一獅，雙方皆派出洋投先發，桃猿由尼克斯掛帥，統一則推出傷癒復出首度先發的羅里奇，精采戰況，請鎖定自由體育。

MLB

07:00 光芒@洋基 民視、FOX體育、FOX體育3台

日職

17:00 日本火腿@軟銀 FOX體育2台、FOX體育3台

中職

18:35 富邦悍將@中信兄弟 緯來育樂、愛爾達體育2台、麥卡貝網路電視、CPBLTV

18:35 Lamigo桃猿@統一獅 MOMO綜合台、ELEVEN SPORTS2、愛爾達體育1台、麥卡貝網路電視、CPBLTV

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