手球》賣康乃馨籌旅費 陽明國中手球隊奪丹麥金盃

陽明國中奪得丹麥國際手球分齡錦標賽冠軍。（球隊提供）（記者黃旭磊攝）

［記者黃旭磊／高雄報導］高雄市陽明國中男子手球隊，以11戰全勝戰績奪得丹麥國際手球分齡錦標賽冠軍。

球員本月8日前往丹麥參加「2019年丹麥/喬陵蘭國際手球分齡錦標賽」，一路擊敗10名對手，多人受傷仍以全勝紀錄挺進決賽，13日冠軍戰對上法國隊，激戰到最後幾秒，守門員守住法國最後一波進攻，終場以22比21分奪冠，國旗飄揚會場。

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丹麥/喬陵蘭國際手球分齡錦標賽已舉辦41年；教練饒志堅今天表示，每天2-3場比賽，孩子場場苦撐，靠苦練體力、技術及臨場贏球意志打敗歐洲各國，奪冠後，賽場飄揚國旗及陽明國中校旗，師生都感動落淚。

去年參賽也拼到冠軍賽，最終輸給地主國斯洛維尼亞飲恨，21名球員立志抱回金盃，為籌措每人9萬元、共近2百萬元經費，今年5月母親節前至高捷巨蛋站及賣場叫賣康乃馨，大太陽下，同學陪球員帶自製標語、看板叫賣，不少媽媽感動掏腰包，募得賣幾十萬元經費。

陽明國中以11戰全勝戰績奪冠。（球隊提供）（記者黃旭磊攝）

隊員賣康乃馨籌措旅費。（資料照，記者黃旭磊攝）

國旗飄揚丹麥賽場。（球隊提供）（記者黃旭磊攝）

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