世大運》締造隊史新猷 射箭隊今榮耀歸國

台灣射箭隊在世大運摘下好成績，今歸國有不少親友團接機。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／桃園機場報導〕台灣射箭隊本屆在世大運摘下1金、2銀、2銅，今下午抵台，親友團大陣仗接機，在男團、混雙都摘下獎牌的魏均珩表示，很感謝大家特別遠道而來，辛苦他們了。

今年台灣射箭隊改寫2009和2015年最佳1金、2銀的成績，複合弓混雙陳怡瑄／陳界綸斬獲1銀，女雙林明靜和陳怡瑄收下1銅。反曲弓方面，魏均珩和彭家楙在混雙摘下1金，男團搭檔湯智鈞進帳1銀，另外彭家楙在女單斬獲1銅。

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對於今年世大運的表現，彭家楙表示，由於當地風勢比較大，她花了一些時間適應和調整，但和魏均珩的搭配其實很不錯，讓她可以專注地做好自己的事情。

「不管是臨場的感覺，還是對於場地的適應，都是一種經驗累積，對於之後的國際賽會有更多幫助。」已經為台灣拚下奧運門票的彭家楙，接下來也將投入資格賽的選拔，期待能夠再次幫助台灣在國際舞台拿下好成績。

談起兩人的搭配，魏均珩表示，上屆台北世大運也攜手參賽，但當時沒能闖進4強，「這次想說再拚看看，希望可以有更好成績，比賽中也都靠家楙的carry，自己還要更努力。」至於和學弟湯智鈞搭配搶下銀牌，他則謙虛地笑說，自己沒有特別做什麼，彼此是隊友，會互相鼓勵打氣。

台灣射箭隊在世大運摘下好成績，今歸國有不少親友團接機。（記者粘藐云攝）

台灣射箭隊在世大運摘下好成績，今歸國有不少親友團接機。（記者粘藐云攝）

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