日職》栗山監督啟用「這些人」當愛將 傳火腿內部抱怨四起

日媒透露栗山英樹的調度引起火腿隊上球員不滿。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕已故的近鐵隊監督、鈴木一朗恩師仰木彬曾說過，就算監督當得好，當5年也很多了，之後會有各式各樣的問題跑出來。今天日媒《日刊現代》就披露，今年擔任日本火腿監督已經第8年的栗山英樹，其調度遭到隊上選手的非議。

過去擔任監督的7年間，栗山英樹帶領火腿隊拿下2次洋聯優勝、1次日本一，不過今年截至目前，火腿戰績距離洋聯龍頭有6場勝差，6月下旬11場比賽只拿下1勝，雖然今年投打分別補進了金子弌大、王柏融，不過戰力仍在調整中。

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一位日本火腿的退役OB如此說道：「在二軍明明有投得不錯的投手，結果先升上一軍的人是被痛打的吉田輝星，還有把整天在喊復活的齋藤佑樹、以及有傷在身的清宮幸太郎持續留在一軍...事實就是有選手對栗山監督的調度很不滿。」

OB繼續說：「去年他也是把只有在外野守備練習過的清宮，突然變成左外野手，還有把長打不錯的橫尾叫去守二壘，雖然火腿的陣容是制服組在主導的，不過教練對人事插嘴的情況也有聽說。外界過去認為栗山監督沒有什麼保守的觀念，不過隨著時間一年一年過去，覺得他太自以為是的聲浪，在隊內是越來越強了。」

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