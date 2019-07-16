世大運》不同舞台累積經驗 湯智鈞進軍奧運添信心

湯智鈞（中）今年世大運摘下男團銀牌，學弟妹特地到場接機。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／桃園機場報導〕台灣射箭隊本屆在世大運摘下1金、2銀、2銅，今下午抵台，親友團大陣仗接機，生涯首度參與世大運的小將湯智鈞認為，雖然成績沒有特別突出，不過整體內容很棒，也成為自己未來前進奧運的經驗累積。

18歲的湯智鈞今年首度參與世大運，和魏均珩攜手摘下男團銀牌，他說：「一開始狀況沒有很好，很謝謝老師、學長們不斷幫助我，給我信心。」如果滿分10分，他給自己這次的表現打了9分，他說：「成績沒有到特別好，不過整體內容是很不錯的。」

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湯智鈞也提到，這是他第一次在沒有母校教練的陪同下，自己出國參賽，「會覺得有點沒安全感，可是我必須要學習成長，而且學長（魏均珩）也不斷給我鼓勵，告訴我一些突破的方法。」他笑說，自己不能一直依賴教練，他還有其他的學弟妹要照顧。但他認為，這次世大運是很棒的經驗，也對他為來進軍奧運，有很大的幫助。

今年的射箭決賽場地在義大利的卡塞塔皇宮前，特殊的場地讓選手們印象深刻，湯智鈞搞笑地說：「真的很漂亮，但也很怕射偏了破壞到皇宮要賠錢。」

湯智鈞（中）今年世大運摘下男團銀牌，學弟妹特地到場接機。（記者粘藐云攝）

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