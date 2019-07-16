桌球》挑戰東京帕運 身心障礙桌球亞錦賽首度台中登場

挑戰東京帕運，身心障礙桌球亞錦賽首度台中登場。（全國殘障體總提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕2019年亞洲身心障礙桌球錦標賽本月下旬首度在台中舉行，積分攸關明年東京帕運，守土有責的台將力爭佳績，藝人房祖名也現身力挺，以製作人、導演身分拍攝紀錄片，希望讓更多人看見身心障礙選手積極奮鬥的故事，與會貴賓們也呼籲各界踴躍進場加油，共同為社會帶來正能量。

這項賽事預計19國地區、277位選手角逐，7月23至27日在台中靜宜大學體育館進行。去年雅加達亞帕運我國總獎牌數2金9銀14銅，其中桌球隊個人、團體賽斬獲4銀5銅，此次多位亞帕運好手將赴台中出擊，目前世界排名第3的程銘志，更期待主場發揮優勢留下獎牌，爭取明年東京帕運門票。

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程銘志原是桌球選手，一次買宵夜路上遭酒駕撞傷失去左腳，人生經歷波折重拾球拍，去年亞帕運個人賽鍍銀，團體賽和林晏弘獲銅，並在世錦團體賽奪金，有望角逐東京帕運，「 難得國際賽在台灣舉行，身為東道主當然會全力以赴，也希望大家多認識、鼓勵身心障礙桌球運動。」 立委蔡適應捐贈營養金10萬台幣給程銘志，勉勵他為國爭光；蔣介石曾孫蔣友青，則透過溪水旁關懷單親家庭協會名義協助，將以巡迴講座分享方式，攜手身心障礙朋友迎向陽光。

挑戰東京帕運，身心障礙桌球亞錦賽首度台中登場。（全國殘障體總提供）

挑戰東京帕運，身心障礙桌球亞錦賽首度台中登場。（全國殘障體總提供）

挑戰東京帕運，身心障礙桌球亞錦賽首度台中登場。（全國殘障體總提供）

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