足球》向利物浦揮手？ 庫蒂尼奧經紀人駁斥加盟曼聯

巴薩中場庫蒂尼奧。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕巴西明星中場庫蒂尼奧（Philippe Coutinho）有很大的機率離開巴塞隆納，先前外媒更爆料曼聯是所有競逐者中最有可能簽下他的球隊，不過庫蒂尼奧的經紀人今跳出來表態：「他對利物浦的感情太深了」，認為庫蒂尼奧加盟紅魔幾乎是不可能的事。

庫蒂尼奧經紀人霍拉布欽（Kia Joorabchian）表示：「曼聯是一家優秀的俱樂部，我旗下也有為曼聯效力的球員，我對他們充滿尊敬。但是對庫蒂尼奧來說，這是一個非常困難而且幾乎不可能的交易，因為他對利物浦的感情太深了，有很強烈的歸屬感，他曾在紅軍度過了一段美好的時光，他的心臟和血液都和利物浦緊密相連。」

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「很多離開利物浦的球員仍然是紅軍的球迷，當利物浦進球時，庫蒂尼奧也會大聲喝采。每次我們談到這件事情的時候，他都覺得自己很難在英超別支球隊踢球。如果他想回到英國，他一定是重返利物浦，但目前我並不看好這個時間點能夠完成。」

現年27歲的庫蒂尼奧去年1月份以1.42億英鎊的天價從利物浦轉會至巴薩，不過這賽季的表現不像上賽季般令人驚艷，加上先發位置競爭激烈，導致巴西人無法完全站穩先發地位，因此萌生去意。不過想要重返英超並回到熟悉的紅軍，恐怕還有一段時間。

巴薩中場庫蒂尼奧。（資料照，法新社）

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